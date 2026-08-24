به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاجی‌میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، روز دوشنبه ۲ شهریورماه در نشست صمیمانه با خبرنگاران که در سالن کنفرانس این بنیاد برگزار شد، به بررسی چالش‌ها و راهکارهای پیش روی صنعت بازی در ایران پرداخت.

تأثیر محدودیت‌های بین‌المللی بر سرمایه‌گذاری

حاجی‌میرزایی با اشاره به کاهش ارتباطات بین‌المللی و تأثیر مستقیم آن بر صنعت بازی ایران، اظهار داشت: کم شدن ارتباطات بین‌المللی باعث شده حجم سرمایه‌گذاری در صنعت بازی کاهش پیدا کند. شما هیچ بازی‌سازی را در جهان پیدا نمی‌کنید که اگر به او بگویند فقط مجاز هستی در کشور خودت بازی عرضه کنی، بتواند سرمایه جذب کند؛ چرا که ساخت یک بازی خوب، به سرمایه‌ای چندین میلیون دلاری نیاز دارد.

تلاش برای ایجاد گشایش در بازارهای غیرتحریمی

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از تلاش‌ها برای ارتباط بازی‌سازان ایرانی با بازار روسیه خبر داد و بیان کرد: تلاش ما برای ایجاد این گشایش‌ها نیز در یک محیط ایزوله نیست و طبیعتاً شرایط سیاسی و اجتماعی کشور بر آن تأثیر می‌گذارد. سال گذشته تلاش کردیم بازی‌سازان را با بازار بغداد مرتبط کنیم. امسال نیز کمتر از یک ماه دیگر، تعدادی از بازی‌سازان را برای ارتباط با هفته فرهنگی ایران در روسیه همراه می‌کنیم.

وی همچنین افزود که تلاش‌هایی برای ایجاد ارتباط با کشورهای چین و بنگلادش در جریان است تا این کشورهایی که تمایل دارند فارغ از تحریم‌های علیه ایران با ایران همکاری کنند، به عنوان بازارهای هدف استفاده شوند.

عدم امکان حضور در نمایشگاه‌های اروپایی و تغییر استراتژی

حاجی‌میرزایی در ادامه به عدم امکان حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی نظیر آلمان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر امکان این وجود ندارد که ما به نمایشگاه آلمان برویم و غرفه بزنیم؛ مثل سال‌های گذشته، مثلاً سال‌های ۹۵ و ۹۶، که بنیاد بازی‌ها این کار را انجام می‌داد و با تعدادی بازی‌ساز، پرچم ایران را در نمایشگاه قرار می‌داد و می‌گفت ما بازی‌سازان ایرانی را آوردیم تا سرمایه جذب کنند، بازی‌هایشان را در بازارهای خارجی عرضه کنند و ناشر بگیرند. آن اتفاق در حال حاضر ممکن نیست.

تلاش برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های آسیایی

وی در پایان خاطرنشان کرد که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با وجود این محدودیت‌ها، فعالیت خود را متوقف نکرده است و گفت: اینکه بنشینیم و بگوییم نمی‌شود، اگر من چنین فکری می‌کردم، باید کار را کنار می‌گذاشتم و می‌رفتم. ما تلاش می‌کنیم از ظرفیت کشورهای آسیایی که ارتباط بهتری با ما دارند استفاده کنیم و همچنان بتوانیم از بازارهای آن‌ها بهره ببریم. در همین زمینه نیز تجربه‌های موفقی داشتیم و بازی‌های ایرانی در همین بازارها حضور پیدا کردند.