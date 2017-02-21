  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳ اسفند ۱۳۹۵، ۴:۵۳

لاوروف اعلام کرد؛

استراق سمع سرویس اطلاعاتی آمریکا از تماسهای سفیر روسیه

استراق سمع سرویس اطلاعاتی آمریکا از تماسهای سفیر روسیه

وزیر امور خارجه روسیه می گوید که سرویسهای اطلاعاتی آمریکا تماسهای سفیر روسیه در واشنگتن را مورد استراق سمع قرار داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی،‌ «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه می گوید که سرویسهای اطلاعاتی آمریکا این موضوع را کاملاً برای رسانه ها روشن ساختند که تماسها و ارتباطات سفیر روسیه در واشنگتن را مورد استراق سمع قرار داده اند.

لاوروف خطاب به خبرنگاران گفت: «در ارتباط با رسوایی که پیرامون ژنرال فلین بوجود آمد، سرویسهای اطلاعاتی آمریکا به طور کاملاً رسمی به خبرنگاران - هرچند بطور ناشناس- اعلام کردند که تماسهای سفیر روسیه [سرگئی کیسلیاک] به طور مرتب مورد استراق سمع قرار می گرفتند».

وزیر خارجه روسیه در ادامه افزود که «این استراق سمع شامل گزارشهای وی [سرگئی کیسلیاک] به مسکو در مورد اقدامات خود در واشنگتن» نیز می شد.

لاوروف همچنین خواهان بذل توجه به فعالیتهای افرادی شد که در تلاشند هر فرآیندی را در سراسر جهان تحت نظر داشته باشند.

گفتنی است که ژنرال «مایکل فلین» روز چهاردهم فوریه از سمت مشاور امنیت ملی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا استعفاء داد. دلیل این استعفاء گزارشهایی بود که وی را به فریبکاری و ارائه اطلاعات ناقص به «مایک پنس» معاون ترامپ در خصوص محتوای تماس تلفنی خود با سفیر روسیه در واشنگتن متهم می نمود؛ تماسی که پیش از مراسم تحلیف ترامپ برقرار شده بود. 

کد مطلب 3913069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها