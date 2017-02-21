استراق سمع سرویس اطلاعاتی آمریکا از تماسهای سفیر روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی،‌ «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه می گوید که سرویسهای اطلاعاتی آمریکا این موضوع را کاملاً برای رسانه ها روشن ساختند که تماسها و ارتباطات سفیر روسیه در واشنگتن را مورد استراق سمع قرار داده اند.

لاوروف خطاب به خبرنگاران گفت: «در ارتباط با رسوایی که پیرامون ژنرال فلین بوجود آمد، سرویسهای اطلاعاتی آمریکا به طور کاملاً رسمی به خبرنگاران - هرچند بطور ناشناس- اعلام کردند که تماسهای سفیر روسیه [سرگئی کیسلیاک] به طور مرتب مورد استراق سمع قرار می گرفتند».

وزیر خارجه روسیه در ادامه افزود که «این استراق سمع شامل گزارشهای وی [سرگئی کیسلیاک] به مسکو در مورد اقدامات خود در واشنگتن» نیز می شد.

لاوروف همچنین خواهان بذل توجه به فعالیتهای افرادی شد که در تلاشند هر فرآیندی را در سراسر جهان تحت نظر داشته باشند.

گفتنی است که ژنرال «مایکل فلین» روز چهاردهم فوریه از سمت مشاور امنیت ملی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا استعفاء داد. دلیل این استعفاء گزارشهایی بود که وی را به فریبکاری و ارائه اطلاعات ناقص به «مایک پنس» معاون ترامپ در خصوص محتوای تماس تلفنی خود با سفیر روسیه در واشنگتن متهم می نمود؛ تماسی که پیش از مراسم تحلیف ترامپ برقرار شده بود.