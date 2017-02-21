«علی جنتی» رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری حزب اعتدال و توسعه شد

اسماعیل شجاعی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتخاب «علی جنتی» به عنوان رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری این حزب خبر داد.

وی درباره برنامه انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه برای انتخابات ۹۶ اظهار داشت: با توجه به اینکه حجت الاسلام روحانی، «محمد شریعتمداری» را به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی خود معرفی کرده است، حزب اعتدال و توسعه نیز در حال تدارکات لازم برای همکاری است.

شجاعی درباره راهبرد حزب اعتدال و توسعه نسبت به شورای عالی اصلاح طلبان گفت: فعلا جلسات سیستماتیک منظمی با شورای عالی اصلاح طلبان نداشته ایم اما هدف کلی، تعامل جدی با این شورا است.

وی ادامه داد: بنا داریم تا ائتلاف ۹۲ که در سال ۹۴ با عنوان لیست امید بود، در سال ۹۶ هم ادامه پیدا کند.

سخنگوی حزب اعتدال و توسعه با بیان اینکه می خواهیم در انتخابات شوراها، لیست مشترک با اصلاح طلبان بدهیم عنوان کرد: فعلا درباره اینکه حزب اعتدال و توسعه قرار است با شورای عالی همکاری کند یا شورای هماهنگی اصلاح طلبان، بحثی نشده است.