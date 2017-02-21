سارق شاهکارهای قرن بیستم به زندان رفت/ دستگیری اسپایدرمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، وجران تومیک و دو همدست وی در سرقت تابلوهای مهم موزه هنرهای مدرن پاریس راهی زندان شد.

سارقی که به نام اسپایدرمن شناخته می‌شود برای هشت سال به زندان پاریس رفت. او یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌های هنری سال‌های اخیر را انجام داده بود.

وجران تومیک و دو همدست وی برای سرقت آثاری به ارزش ۱۰۰ میلیون یورو از ماتیس، پیکاسو، براک، بگر و مودیلیانی در سال ۲۰۱۰ دستگیر شدند.

این پنج شاهکار هنری هنوز پیدا نشده‌اند. تومیک ۴۹ ساله ماه می ۲۰۱۱ دستگیر شد و به دزدی اعتراف کرد.

ژان میشل کوروز ۶۱ ساله معامله کننده آثار عتیقه که دستور این سرقت را داده بود و یوناتان بیرن ۴۰ ساله که آثار را مخفی کرد بود نیز به ۷ و ۶ سال زندان محکوم شدند.

تومیک با شکستن قفل و پنجره وارد یکی از پربازدیدترین گالری‌های پاریس شد.

در حالی که سه مامور محافظ نقاشی‌ها نیز سر پست خود بودند ، تازه روز بعد بود که روشن شد قاب این نقاشی‌ها خالی است و تابلوها به سرقت رفته‌اند. این در حالی بود که زنگ خطر موزه چندهفته بود که باید تعمیر می‌شد.

تومیک که صرب است به پلیس گفت برای ربودن تابلوی «طبیعت یبجان با مداد شمعی» اثر فرنان لژه به موزه رفته بود و فکر نمی‌کرد بتواند بقیه تابلوها را هم بدزدد.

موزه هنر مدرن در پایتخت فرانسه و روبه‌روی برج ایفل واقع شده است. این سارق موفق شد با تابلوهای «کبوتری با منقار سبز» اثر سال ۱۹۱۲ پیکاسو، «شبانی» اثر سال ۱۹۰۵ هنری ماتیس، «درخت زیتون نزدیک ایستک» اثر سال ۱۹۰۶ ژرژ باروک، «زنی با بادبزن» اثر ۱۹۱۹ آمادئو مودیلیانی و «طبیعت بیجان با مدادشمعی» اثر سال ۱۹۲۲ فرنان لژه از این موزه فرار کند.

همه این آثار به جز نقاشی مودیلیانی در یک اتاق موزه واقع بودند. این موزه بیش از ۸ هزار اثر قرن بیستم را در دل خود جای داده است.

تومیک گفت تابلوها را دزدیده چون آنها این آثار را کشته‌اند.

وی به عنوان اسپایدرمن شناخته می‌شود چون از دیوار وارد آپارتمان‌های پاریس می‌شد و آثار باارزش هنری را به سرقت می‌برد.

بیش از یک سال طول کشید تا نیروی پلیس بتواند سه مظنون این پرونده را دستگیر کند.

یکی از همدستان این سارق ادعا کرده وقتی پلیس دو همدستش را دستگیر کرد از ترس نقاشی‌ها را در سطل زباله انداخته است.