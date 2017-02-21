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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۰۶

«زنان و فضای مجازی» موضوع بررسی معاونت امور زنان و جهاد دانشگاهی

«زنان و فضای مجازی» موضوع بررسی معاونت امور زنان و جهاد دانشگاهی

سومین نشست از سلسله نشست‌های «لحن آبی خرد» با موضوع زنان و فضای مجازی از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، سومین نشست از سلسله نشست‌های «لحن آبی خرد» با موضوع زنان و فضای مجازی از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران وابسته به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در راستای ارج نهادن به دانشجویان و فارغ اتحصیلان مقاطع دکترا در خصوص تجلیل از برترین پایان نامه با موضوع زنان و فضای مجازی برگزار شود.

این نشست دانشجویی  سوم اسفندماه، ساعت ۱۶ در مکان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

در این نشست کارشناسانی همچون؛ سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده، هادی خانیکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، پورعلی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی و آقاسی، رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران حضور دارند.

یادآوری می‌شود، سلسله نشست‌های لحن آبی خرد، طی دو جلسه گذشته موضوعات «پیدا و پنهان فضای مجازی» و «تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و سبک زندگی» را مورد بررسی قرار داده است

کد مطلب 3913627

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