نشست «بررسی نسبت تمدن نوین اسلامی با امر ظهور» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «بررسی نسبت تمدن نوین اسلامی با امر ظهور» به همت پژوهشکده مهدویت و آینده اندیشی مسجد مقدس جمکران به مناسبت دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی چهارشنبه چهار اسفندماه مسجد مقدس جمکران برگزار می شود.

در نشست «بررسی نسبت تمدن نوین اسلامی با امر ظهور» حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی، آیت الله شیخ علی کورانی، غلامرضا جمشیدی ها و امین جلال منش حضور دارند.

این نشست شامگاه چهارشنبه ۴ اسفندماه از ساعت ۱۹ الی ۲۱ در مسجد مقدس جمکران، ورودی پارکینگ ۱ ، ساختمان ۳۱۳ برگزار می شود.