متخلفان شکار در پارک ملی قمیشلو و پناهگاه موته دستگیر شدند

مرتضی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تنوع و ارزش زیستی حیات وحش در مناطق چهارگانه حفاظت شده اصفهان بی بدیل است، اظهار داشت: بر این اساس ماموران یگان حفاظت محیط زیست اصفهان به شکل شبانه‌روزی در حال گشت زنی و مراقبت از این مناطق و دیگر مناطق با ارزش زیستی بالا هستند.

وی با بیان اینکه در روزهای گذشته متخلفان شکار وصید قبل از اقدام به شکار در پناهگاه حیات وحش موته دستگیر شدند، افزود: از این افراد دو قبضه اسلحه دولول به همراه ۳۷ تیر فشنگ و یک دستگاه خودرو کشف و ضبط شد و پرونده این افراد به دادگستری گلپایگان ارجاع شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به دستگیری متخلف شکار و صید در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو تاکید کرد: این منطقه داری ارزش زیستی بالایی است و ۳۷ گونه پستاندار، ۸۲ گونه پرنده، ۳۲ گونه خزنده و دو گونه دوزیست در این منطقه زیست می‌کنند.

وی با بیان اینکه قوچ و میش اصفهان گونه شاخص جانوری این پارک ملی و پناهگاه حیات وحش است، ابراز داشت: گرگ، کفتار، شغال، قوچ و میش، کل و بز، آهو، انواع جوندگان، انواع پرندگان بخصوص کبک، تیهو، دلیجه، دلیجه کوچک، عقاب صحرایی، عقاب طلائی، انواع چکچک و انواع چکاوک از گونه‌های شاخص این منطقه است.

جمشیدیان با اشاره به اینکه از شکارچی دستگیر شده در قمیشلو لاشه یک کبک، یک توکای باغی، یک دستگاه خودروی سواری پیکان، یک قبضه اسلحه شکاری دو لول، ۴۵ عدد فشنگ، چهار عدد فشنگ چهارپاره کشف و ضبط شده است، تاکید کرد: شکار و حتی اقدام به شروع به شکار در زیستگاه های حیات وحش توسط متخلفان جرم است و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید، متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.