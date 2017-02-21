نبود زیر ساخت ها برای کنترل ریز گردها

قدس آنلاین نوشت: همایون یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران ریزگردها و آلودگی ناشی از این امر در استان حوزه انتخابیه متبوعش اظهارکرد: عملکرد مسئولان در خصوص رفع ریزگردها و مدیریت بحران طی سال های گذشته و دولت های مختلف عملکرد خوب و مثبتی نبوده است و ما نظام منسجمی در برخورد با مسائل و بحران های مختلف نداشته ایم.

وی افزود: به نظر نمی رسد در همین وقایع اخیر هم چه در بحث سیل و چه در بحث ریز گردها نظام منسجم و خوبی برای مقابله داشته باشیم.

این نماینده اهواز بابیان اینکه برای مقابله با بحران باید آمادگی داشته باشیم، گفت: وقتی آمادگی های لازم را برای مقابله با بحران نداشته باشیم مسلما دچار مشکل خواهیم شد.

وی متذکر شد: ما هیچگونه پیش بینی درستی از انواع بحران ها نداریم و کانال و زیر ساخت های لازم آن را هم نداریم لذا نمی توانیم با وقوع بحران به درستی عمل کنیم.

نماینده مردم اهواز با بیان اینکه امروز مردم به جای تعالی و توسعه تنها آب و هوای سالم می خواهند، گفت: انگار مشکلات آب و گرد و خاک خوزستان در این استان حل شدنی نیست. زیرساخت ها برای کنترل گرد و خاک در خوزستان فراهم نیست و باید نسبت به ایجاد آن اقدامات لازم را انجام دهیم.

یوسفی نوع کانون خارجی و داخلی را عامل هوای موجود و گرد و خاک در خوزستان عنوان کرد و گفت: ۶۵ درصد گرد و خاک ها منشأ خارجی و ۳۵ درصد نیز منشأ داخلی دارد. این ۳۵ درصد داخلی خود عامل بروز بدترین نوع گرد و خاک با شدت و ماندگاری بالا است.

وی همچنین گفت:اگر کانون های داخلی ریز گردها کنترل شود بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از شدت گرد و غبار کاهش پیدا می کند. لذا وزارتخانه های راه، نیرو و جهاد کشاورزی باید یک بازنگری بر رویکردهای خود داشته باشند چون در غیر این صورت برای حل مشکل گرد و خاک به هیچ نتیجه ای نمی رسیم.