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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۹

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه:

عزم نظام برای ریشه کنی فساد اقتصادی جدی است

عزم نظام برای ریشه کنی فساد اقتصادی جدی است

کرمانشاه- رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: خبرهای متعدد از پرونده های مفاسد اقتصادی نشان از عزم جدی نظام برای ریشه کنی فساد است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عدالتخواه صبح امروز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئولین سابق و جدید اطلاعات سپاه کرمانشاه که در محل مجتمع بعثت کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: امروز در سطح کشور و رسانه ها می بینید که هر از چندگاهی شاهد خبرهای کشف و برخورد با برخی پرونده های مفاسد اقتصادی در کشور هستیم.

وی ادامه داد: این ممکن از است از جهتی اینگونه تفسیر شود که مفاسد اقتصادی گسترده و زیاد است اما از جهتی هم اشراف و پیگیری نهادهای نظارتی در جمهوری اسلامی و جدیت مبارزه با مفاسد را نشان می دهد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: در این مسیر ما نیاز به تسهیل مسیر های قانونی برای مبارزه سریع تر و دقیق تر با مفاسد اقتصادی داریم.

عدالتخواه ادامه داد: مهمترین نکته در نیاز به قوانین و مسیر های تسهیل کننده برای پیشگیری از مفاسد است.

وی همچنین به لزوم تفکیک محل نگهداری مجرمین (زندانها) با توجه به جرایمی که مرتکب شده اند تاکید کرد.

عدالتخواه در پایان با تقدیر از زحمات علی آزوغ مسئول سابق اطلاعات سپاه کرمانشاه برای سرهنگ مسعود قنبری در سمت جدید ارزوی موفقیت کرد.

کد مطلب 3914297

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