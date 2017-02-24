مجله مهر: به خودش می‌گوید «Black Widow» به معنی عنکبوت، احتمالا چون «اسپایدرمن» قبل از او وجود داشته، نمی‌خواسته نام تکراری داشته باشد و از اسمی مترادف «عنکبوت» استفاده کرده است. او لباسش را هم شبیه به اسپایدرمن و دِدپول درست کرده و نزدیک به دوسالی می‌شود در همپتون رود به کمک مردمی که در خیابان به مشکلی برمی‌خورند، می‌رود. البته بیشتر وقت او برای رسیدگی به بی‌خانمان‌ها، کسانی‌که در تصادف می‌کنند و دعواهای خیابانی صرف می‌شود.

عنکبوت که نام واقعی خودش را نمی‌گوید به نظر ۲۰ ساله است و در رشته‌های رزمی مختلفی سال‌ها کار کرده، اما به گفته خودش تا به حال فرصت استفاده از دانسته‌های رزمی‌اش مخصوصا در خیابان را نداشته است. با اینکه عنکوبت تاکنون درگیری خشونت‌آمیزی نداشته، اما محض احتیاط با خودش اسپری فلفل و باتوم دارد که در مواقع اضطرار استفاده کند.

عنکبوت روزهای اولی که تصمیم می‌گیرد چنین کاری را انجام دهد از لباس‌های آماده اسپایدرمن در مغازه‌ها استفاده می‌کند، اما او را جدی نمی‌گرفتند و تصور یک طرفدار مرد عنکبوتی را از او داشتند، چند نفر از دوستان خیلی نزدیکش که از ماجرا خبر داشتند، به او در تهیه و ساخت لباسش کمک می‌کنند و در نهایت نتیجه با توجه به اینکه کاملا دست ساز است، بسیار خوب شده و آن‌ها هم راضی بودند.

عنکبوت دنیای واقعی را پلیس‌های همپتون رود هم می‌شناسند، حتی چند نفر از آن‌ها از هویت واقعی او باخبر هستند.

او قصدش از این کار را این طور توصیف می‌کند «همه ما در این دنیا برای زندگی بهتر تلاش می‌کنیم و می‌خواهیم خودمان را بشناسیم. برای این کار به یک هدف نیاز داریم، هدف مثبت یا منفی بستگی به خود آدم‌ها دارد ولی من تصمیم گرفتم این هدف در جهت بهتر کردن دنیای اطرافم باشد.»

او که از سال ۲۰۱۵ این لباس را بر تن کرده می‌گوید تا هر زمان که بتواند این راه را ادامه می‌دهد و قطعا ناراحت‌کننده ترین اتفاق زندگی‌اش زمانی رخ می‌دهد که دیگر نتواند این لباس را بر تن کند.