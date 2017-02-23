به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا و به طبع آن سفرهای برون مرزی تیم استقلال برای انجام بازی‌های بین قاره‌ای، فعالیت اعضای هیات مدیره باشگاه نیز شدت گرفت. به این ترتیب که اعضای هیات مدیره دو به دو و به نوبت تیم شان را در بازی‌های برون مرزی همراهی خواهند کرد.

در حالی که در اولین بازی خارج از کشور آبی‌ها، مسعود معینی و پندار توفیقی از هیات مدیره این تیم را همراهی کرد، برای دومین بازی آبی پوشان هم دو عضو از اعضای هیات مدیره این تیم را در عمان همراهی می‌کند. حسن زمانی که از اولین سفر آبی‌ها به امارات باز مانده بود، یکی از اعضای هیات مدیره آنها است که همراه با این تیم به عمان می‌رود. همچنین پندار توفیقی دبیر هیات مدیره باشگاه که در سفر قبلی هم تیم را همراهی کرد، در سفر به عمان هم همراه آبی‌های پایتخت خواهد بود.

آبی پوشان تهران در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا روز دوشنبه پیش رو و از ساعت ۱۹:۰۰ در ورزشگاه سلطان قابوس عمان به مصاف تیم التعاون عربستان خواهد رفت.