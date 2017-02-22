زودفود اکسپرس، اولین سامانه هوشمند تحویل غذا

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژگی که بخشی از سرویس جدید زودفود اکسپرس است به کاربران اجازه می‌دهد سفارش غذای خود را بسیار سریع‌تر از پیش تحویل گرفته و همچنین آن را به صورت آنلاین تا لحظه تحویل روی نقشه دنبال کنند. این سرویس که بر پایه تازه‌ترین پیشرفت‌ها در حوزه فناوری اطلاعات توسعه یافته است این روزها موجب افزایش رضایت چشم‌گیر رستوران‌ها و مشتریان شده است.

به نظر می‌رسد از آنجایی که زودفود اکسپرس مشکل همیشگی عدم اطلاع از وضعیت غذا را برای بسیاری از افراد حل می‌کند، مشتریان تمایل بیشتری برای سفارش غذا از رستوران‌های استفاده کننده از این سرویس خواهند داشت.

به گزارش ویرلن، این سرویس هم اکنون در شهر تهران و در محله‌های جردن و ونک راه اندازی شده است اما به سرعت مناطق بیشتر و گسترده‌تری را تحت پوشش قرار خواهد داد.

زودفود به عنوان اولین سامانه سفارش آنلاین غذا در ایران فعالیت خود را از سال ۱۳۸۸ آغاز کرده و هم اکنون با نزدیک به نیم میلیون کاربر و بیش از ۱۵۰۰ رستوران، محبوب‌ترین سامانه سفارش آنلاین غذا در ایران محسوب می‌شود. زودفود، هم اکنون در شهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز مشغول فعالیت است و به زودی گستره فعالیت‌های خود را به سایر شهرهای ایران نیز گسترش خواهد داد.

در حال حاضر مشتریان سامانه زودفود با انتخاب رستوران‌هایی که با علامت ویژه زودفود اکسپرس مشخص شده‌اند، به سادگی می‌توانند غذای خود را از رستوران‌های استفاده کننده از این سرویس سفارش دهند و از ویژگی‌های منحصر به فرد آن بهره‌مند شوند.

زودفود همچنین در آینده‌ای بسیار نزدیک با انتشار فراخوان اقدام به استخدام پیک‌هایی تحت عنوان «زودرو» خواهد نمود که این امر می‌تواند شغل پاره وقت مناسبی برای اقشاری مانند دانشجویان که مایلند در زمان تحصیل خود مشغول به کار باشند نیز ایجاد کند.

اگر شما هم علاقه‌مند به استفاده از این سرویس تازه و جذاب هستید، با مراجعه به وب‌سایت یا اپلیکیشن زودفود و سفارش غذای خود از رستوران‌هایی که با علامت موتورسیکلت مشخص شده‌اند، از اولین استفاده‌کنندگان زودفود اکسپرس باشید.