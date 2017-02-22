کالین: تهران در روابطش با کشورهای منطقه تجدیدنظر کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی شفق، «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امروز بار دیگر به اظهار نظر درباره ایران پرداخت.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با فراموش کردن تصاویر و سایر مستندات مشهود درباره کمک های پیدا و پنهان آنکارا به تروریست ها در سوریه به طمع براندازی حکومت قانونی بشار اسد، در این باره مدعی شد: تلاش ما در راستای مبارزه با داعش بر کسی پوشیده نیست!

وی بدون توجه به حضور بدون مجوز نظامیان این کشور در خاک سوریه در ادامه گفت: ایران به جای اینکه ترکیه را مورد انتقاد قرار دهد، باید از ما تشکر کند. برای مبارزه ای در راستای آینده منطقه، نیازی به اجازه گرفتن از کسی نداریم.

به گزارش شبکه تلویزیونی «اِن تی وی»، کالین در ادامه گفت: ایران همسایه مهم ما است. برای حل مشکلات، خواستار گفتگو با ایران هستیم؛ اما از این کشور می خواهیم تا روابط خود را با کشورهای منطقه مورد تجدیدنظر قرار دهد.

وی ادامه داد: در عین حال که به دنبال تشدید تنش ها با ایران نیستیم؛ اما اظهاراتی که از طرف تهران مطرح می شود را دنبال می کنیم.