به گزارش خبرنگار مهر، حسین سعیدی شامگاه پنجشنبه در همایشی که به مناسبت پاسداشت استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، نکوداشت هفته وکیل مدافع و انجام تحلیف پذیرفته شدگان اختبار وکالت ۹۵، در سالن همایش‌های شهردای قم برگزار شد، ضمن تبریک شصت و چهارمین سالگرد استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، با بیان اینکه کانون‌های وکلا بیش از پیش رسالت‌های اجتماعی خود را انجام می‌دهند، اظهار داشت: کانون‌های وکلا در طی این سال‌ها فعالیت‌های گسترده و قابل توجهی را انجام داده‌اند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم ارائه ده‌ها مشاوره رایگان همچنین مشارکت جدی با سازمان‌ها و نهادهایی چون بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) را از برخی فعالیت‌های این کانون برشمرد.

وی با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری استان قم در شهریور ماه ۱۳۸۵ تشکیل شد، افزود: هفتم اسفندماه سال روز استقلال کانون وکلا و روزی است که این کانون به عنوان مؤسسه مستقل و شخصیت حقوقی شناخته شده است.

سعیدی عنوان کرد: افترا و توهین به وکلا در خصوص مال اندوزی و مادی‌گرایی که این روزها توسط عده‌ای صورت می‌گیرد بسیار ناشایست است.

وی با بیان اینکه وکلا به دنبال رسالت خطیر شناخت حق بوده که در این مسیر از حق موکلان خود دفاع می‌کنند، گفت: وکالت یک شغل نیست بلکه فضیلت است و وکیل رسالت اصلی خود را احقاق حق می‌داند.

رئیس کانون وکلای دادگستری قم ادامه داد: وکلا باید در کسب فضائل اخلاقی و آراستگی دینی در خود بکوشند تا بتوانند رسالت خود را به خوبی انجام دهند و در کار خود موفق باشند.

وی جوانمردی، پویایی و قانون مداری را از ویژگی‌های اخلاقی یک وکیل دانست و ابراز داشت: تنها با گرفتن مدرک کارشناسی حقوق، انسان وکیل نمی‌شود و باید چنین ویژگی‌هایی را در خود تقویت نماید.

کانون‌های وکلا مراکز تعلیم وکیل هستند نه ایجاد اشتغال

سعیدی گفت: کانون‌های وکلا، مراکز ایجاد اشتغال نیستند بلکه مراکز تعلیم وکیل هستند که می‌کوشند علاوه بر اینکه وکیل‌های زبده‌ای را تربیت کنند ویژگی‌های بارز اخلاقی را نیز در آنان تقویت کنند و آنان را برای احقاق حق پرورش دهند.

وی توضیح داد: کانون‌های وکالت غیر از این که می‌کوشند تا بار سنگین وکالت بر دوش افراد شایسته قرار بگیرد بر فعالیت وکلا نظارت و مراقبت دارند تا خدایی ناکرده از سوگندی که خورده‌اند تخطی ننمایند.

افتتاح ساختمان جدید کانون وکلای دادگستری قم

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم در پایان از افتتاح ساختمان جدید کانون وکلای دادگستری در ۸ طبقه در آینده‌ای نزدیک در قم خبر داد و افزود: از شورای اسلامی شهر، شهردار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قم می‌خواهیم خیابانی که این ساختمان در آن قرار دارد به نام خیابان وکیل نامگذاری شود.