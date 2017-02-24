به گزارش خبرنگار مهر، محسن قمی شامگاه پنجشنبه در همایشی که برای پاسداشت استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، نکوداشت هفته وکیل مدافع و انجام تحلیف پذیرفته شدگان اختبار وکالت ۹۵، در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، استقلال کانون‌های وکلا را امری بدیهی دانست.

وی گفت: اکنون روز وکیل مدافع را در حالی جشن می‌گیرم که با هجمه‌های زیادی مواجه هستیم و عده‌ای به دنبال آن هستند تا با برداشتن ظرفیت پذیرش و آزمون وکالت راه را برای همه باز کنند.

بازرس کانون وکلای دادگستری استان قم به نادیده گرفتن ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به‌جای ماده منسوخ قانون وکالت اشاره کرد و افزود: به‌جای صرف انرژی و توانایی وکلا برای احقاق حق و عدالت به شورای حق اختلاف مالیاتی تبدیل‌شده است لذا با پیگیری‌های مکرر لغو آن را از رئیس کل دادگستری خواستاریم.

صدور نزدیک به ۱۰۰۰ پروانه و کالت در قم

وی تصریح کرد: کانون وکلای قم درحالی به دهمین سال تعالی خود پا می‌گذارد که نزدیک به هزار پروانه وکالت تا کنون صادر شده است .

قمی بیان داشت: در حال حاضر ۵۵۰ وکیل فعال در استان قم وجود دارد و تعداد ۹۱ نفر در حال گذراندن دوره کارآموزی خود هستند.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری قم به ارتقای سطح علمی وکلا اشاره کرد و ابراز داشت: کانون امکانات فراونی را برای وکلا فراهم آورده است که از آن می‌توان به احداث و افتتاح ساختمان اختصاصی برای وکلا اشاره کرد.