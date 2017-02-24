به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، صدیف بدری درباره آخرین وضعیت بررسی علت حادثه پلاسکو در کمیسیون عمران مجلس، افزود: با توجه به دستور یک ماهه رئیس مجلس به کمیسیون عمران برای بررسی علت دقیق حادثه پلاسکو، این کمیسیون نشست های مختلفی را با مسئولان مربوطه برگزار کرد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس، ادامه داد: در جریان بررسی این گزارش، مکاتباتی با مسئولان مربوطه صورت گرفت و اسناد و مدارکی نیز به دست کمیسیون رسید تا اعضا بتوانند بررسی دقیق تری نسبت به علت دقیق وقوع حادثه پلاسکو داشته باشند.

وی تصریح کرد: اکنون گزارش های اولیه علت دقیق حادثه پلاسکو، آماده شده است اما به جهت بررسی بودجه ۹۶ در صحن علنی مجلس نتیجه نهایی به جمع بندی نرسیده است؛ حال در نظر داریم که بعد از بررسی بودجه گزارش نهایی را در صحن علنی مجلس قرائت کنیم.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، درباره مشخص شدن مقصر اصلی در حادثه پلاسکو، گفت: چند دستگاه در علت وقوع این حادثه نقش داشتند که با گزارش در صحن علنی، آنها را اعلام خواهیم کرد.