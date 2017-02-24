به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نیروهای حشد شعبی تلاش تروریست های تکفیری داعش برای تسلط بر یکی از مراکز وابسته به مرزبانان عراق در غرب استان الأنبار را ناکام گذاشتند.

در همین ارتباط، «واثق الفرطوسی» از فرماندهان حشد شعبی اعلام کرد: تروریست های تکفیری قصد داشتند بر این مرکز امنیتی سیطره یابند که عملیات آنها با دخالت سریع نیروهای حشد شعبی خنثی شد.

وی همچنین اظهار داشت: نیروهای حشد شعبی در جریان این عملیات، خسارت سنگینی را به تروریست های داعش تحمیل کردند.

در همین حال، آخرین اخبار از تحولات میدانی موصل حاکی از تداوم پیشروی های گسترده نیروهای مشترک عراقی در محور غربی این شهر است.

گفتنی است، عملیات آزادسازی غرب موصل چندی پیش با دستور مستقیم «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق آغاز شد. تاکنون فرودگاه شهر موصل، پایگاه نظامی الغزلانی و همچنین تعدادی از روستاهای واقع در محور غربی موصل آزاد شده اند.