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۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۱۲

اطلاعیه جبهه مردمی نیروهای انقلاب؛

گزینه های نهایی« انتخابات ریاست جمهوری» در مجمع دوم اعلام می شود

گزینه های نهایی« انتخابات ریاست جمهوری» در مجمع دوم اعلام می شود

جبهه مردمی انقلاب در اطلاعیه ای ضمن تقدیر از حضور پرشور نیروهای انقلابی در اولین مجمع ملی خود، اعلام کرد: گزینه های نهایی جبهه مردمی برای انتخابات ریاست جمهوری در مجمع دوم اعلام خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ضمن تقدیر از حضور پرشور و ایفای نقش آگاهانه عموم نیروهای انقلابی در اولین مجمع ملی خود، تقاضا می کند از توجه به هرگونه شایعه خودداری و اخبار رسمی را صرفا از این کانال تعقیب کنند.

همچنین به استحضار می رساند نتایج انتخابات شورای مرکزی جبهه به زودی اعلام خواهد شد.

درباره انتخابات ریاست جمهوری هم چنانکه مکررا اعلام شده، با نهایی شدن شمارش، شورای مرکزی مذاکره با ١٠ نفر اول برگزیده را آغاز می کند و نتایج نهایی در مجمع دوم، به اطلاع مجمع و عموم ملت شریف و انقلابی ایران خواهد رسید.

کد مطلب 3916019

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