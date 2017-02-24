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۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۰۵

شورای امنیت تحریم های یمن را تمدید کرد

شورای امنیت تحریم های یمن را تمدید کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم های موجود علیه یمن را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شورای امنیت سازمان ملل در نشست شب گذشته خود اقدام به تمدید تحریم های خود علیه «علی عبدالله صالح» رئیس جمهوری سابق یمن و انصارالله (حوثی ها) کرد.

بر اساس این اقدام، شورای امنیت تحریم های اعمال شده بر شخصیتها و نهادهای یمنی از جمله افراد و نهادهای وابسته به حوثی ها و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن به مدت یک سال تمدید شده و در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۸ به پایان می رسد.

بر اساس قطعنامه شماره ۲۳۴۲ ماموریت گروه کارشناسان وابسته به کمیته تحریم های شورای امنیت نیز به مدت یک سال تمدید شد.

شورای امنیت همچنین از همه طرف‌های درگیر در یمن خواست که از طریق گفتگو و مذاکره اختلافات را حل و از اقدامات تحریک آمیز خودداری کنند.

کد مطلب 3916124
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • ش IR ۰۱:۱۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
      0 0
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      از آمریکا اسراییل وعربستان بخواهد دخالت نکنند.

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