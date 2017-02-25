مرگ ۸۶ نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی سیستان وبلوچستان، رضا عبدی اظهار داشت: در ۱۰ ماهه نخست سال جاری، ۸۶ نفر به دلیل سوءمصرف مواد مخدر در استان سیستان وبلوچستان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۸۹ نفر بود،۳ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: از کل تلفات سوءمصرف مواد مخدر در ده ماهه ابتدایی سال جاری ۶۶ نفر مرد و ۲۰ نفر زن بودند.

وی گفت: در این مدت شهرستان های زاهدان با ۶۴، ایرانشهر۱۳ ، سراوان۵ ، نیکشهر۲، خاش و زابل هر کدام با ۱ فوتی به ترتیب بیشترین تلفات سوءمصرف مواد مخدر را داشته‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بر اساس این گزارش از کل تلفات اعتیاد در ده ماهه نخست امسال ۱۷ نفر بر اثر مسمومیت حاد، ۶۷ نفر به دلیل مصرف طولانی مدت و ۲ نفر بر اثر مصرف روان گردان ها جان باخته اند.