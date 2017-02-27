به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی رویدادهای ترویج کتابخوانی، در مراسم پایانی نخستین دوره جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان، باشگاههای برگزیده معرفی خواهند شد.
همچنین بر اساس این گزارش، در این مراسم فخرالدین دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش به پرسش دانش آموزان پاسخ میدهد. البته در گزارش ارسالی مشخص نیست وزیر آموزش و پرورش به چه سوالی پاسخ خواهد داد آن هم در آئین اختتامیه جام باشگاههای کتابخوانی؟
این گزارش میافزاید: نخستین دوره جام باشگاههای کتابخوانی، طرحی است که به همت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب رویدادهای ترویج کتابخوانی در سطح کشور در حال برگزاری است. در این طرح بیش از ۲۰۰۰ باشگاه کتابخوانی و بیش از ۲۲ هزار کودک مشارکت کردهاند.
برابر اعلام، مراسم پایانی جام باشگاههای کتابخوانی با حضور فخرالدین دانش آشتیانی و سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت ۱۴ روز سهشنبه ۱۰ اسفندماه در سینما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - نبش خیابان چهار ٬پلاک ۲۴، برگزار میشود.
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