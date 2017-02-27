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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۲۷

فردا در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛

اختتامیه جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی با حضور دو وزیر برگزار می‌شود

اختتامیه جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی با حضور دو وزیر برگزار می‌شود

مراسم پایانی جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی با حضور فخرالدین دانش آشتیانی و سیدرضا صالحی امیری در سینما کانون پرورش فکری کودکان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی رویدادهای ترویج کتاب‌خوانی، در مراسم پایانی نخستین دوره جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان، باشگاه‌های برگزیده معرفی خواهند شد.

همچنین بر اساس این گزارش، در این مراسم فخرالدین دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش به پرسش دانش آموزان پاسخ می‌دهد. البته در گزارش ارسالی مشخص نیست وزیر آموزش و پرورش به چه سوالی پاسخ خواهد داد آن هم در آئین اختتامیه جام باشگاه‌های کتابخوانی؟

این گزارش می‌افزاید: نخستین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی، طرحی است که به همت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب رویدادهای ترویج کتابخوانی در سطح کشور در حال برگزاری است. در این طرح بیش از ۲۰۰۰ باشگاه کتابخوانی و بیش از ۲۲ هزار کودک مشارکت کرده‌اند.

برابر اعلام، مراسم پایانی جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی با حضور  فخرالدین دانش آشتیانی و سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۱۰  اسفندماه در سینما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - نبش خیابان چهار ٬پلاک ۲۴، برگزار می‌شود.

کد مطلب 3917465

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