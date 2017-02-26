اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال برای گازرسانی به روستاها و مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بعدازظهر خانه ملت و در ادامه بررسی بندهای هزینه های لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور با تصویب بند الحاقی یک به تبصره یک این لایحه وزارت نفت را نسبت به گازرسانی به روستاها و مناطق محروم با شرایطی که در ادامه می‌آید موظف کردند.

بر اساس این بند الحاقی «به منظور اجرایی کردن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام کنند.

درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارتخانه نزد خزانه‌داری کل ورایز شده و بخشی از آن تا سقف دو هزار میلیارد ریال صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم می شود.»

نمایندگان همچنین با تصویب بند الحاقی سه به تبصره یک لایحه بودجه، وزارت نفت را مکلف کردند سه درصد از مبلغ قراردادها و پیمان های داخلی خود را در مناطق نفت خیز و گازخیز و پیرامون حوزه های نفتی و گازی پس از واریز به خزانه، برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی و توسعه زیرساخت ها در مناطق نفت‌خیز و محروم کشور هزینه کند؛ مبلغ فوق در صورت وضعیت پیمانکاران طرف قرارداد لحاظ می شود.