آخرین مواضع انتخاباتی «حزب تمدن اسلامی» مورد بحث قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین مواضع حزب تمدن اسلامی پیرامون دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری طی نشستی در جمع اعضای کانون و هواداران این حزب و برخی صاحب‌نظران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه با احترام به نظرات شخصیت‌ها، احزاب و تشکل‌ها مقرر شد، ضمن رایزنی با گروه‌های همفکر در راستای زمینه‌سازی تمدن اسلامی و انتخاب شایسته طراز جمهوری اسلامی، هر حرکت وحدت‌بخش و مسئولانه تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی برای افزایش مشارکت آگاهانه‌ مردم ارج نهاده شود و با توجه به چهار اصل محوری حزب تمدن اسلامی، توسعه‌ی همه‌جانبه مدیریت پویا، دفاع از ارزش‌ها و نشاط ملی، بر انتخاب شخصیتی که بتواند با التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی به ویژه اصول ۴۳ و ۴۹ آن و پایبندی کامل به اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل برای حل مشکلات مردم و مقاوم‌سازی آینده و مبارزه با فساد، دارای اعتقاد راسخ، تجربه، تخصص و برنامه عملی باشد. مورد تاکید قرار گرفت.

حزب تمدن اسلامی