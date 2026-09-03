مجتهدزاده: مقاومت تنها راه حفظ استقلال ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مجتهدزاده، عصر پنجشنبه در نشست جهاد تبیین حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) با اشاره به اهمیت تبیین شرایط کنونی کشور، گفت: دشمن بر دو محور «تاب‌آوری مردم» و «خطای محاسباتی مسئولان» تمرکز کرده و هدف نهایی او، کشاندن ایران به سمت تسلیم در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی با بیان اینکه مقاومت بدون هزینه نیست، افزود: بدون تردید مقاومت نیازمند تاب‌آوری مردم و تلاش مضاعف مسئولان است، اما هزینه تسلیم و کنار گذاشتن مقاومت به‌مراتب بیشتر از هزینه ایستادگی است.

مجتهدزاده با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره تفاوت هزینه مقاومت و تسلیم، ادامه داد: تسلیم تنها هزینه‌های مادی ندارد، بلکه استقلال، هویت و عزت یک ملت را نیز از بین می‌برد.

کلمبیا؛ نمونه‌ای از پیامدهای وابستگی

استاد جهاد تبیین کشور با اشاره به تجربه حضور خود در کلمبیا، گفت: این کشور نمونه‌ای قابل توجه از سرانجام وابستگی به آمریکاست؛ کشوری که با وجود نداشتن شعارهای ضدآمریکایی و روابط گسترده با واشنگتن، از دخالت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا آسیب دیده است.

وی افزود: در سفرهای خود به دانشگاه‌های کلمبیا با استادان و دانشجویانی مواجه شدم که علاقه‌مند بودند تجربه انقلاب اسلامی و شیوه ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا را بشنوند و بدانند چگونه می‌توان در برابر سلطه خارجی مقاومت کرد.

مجتهدزاده تصریح کرد: مردم و نخبگان این کشور، آثار وابستگی به آمریکا را در اقتصاد، امنیت و استقلال سیاسی خود به‌خوبی مشاهده کرده‌اند و به همین دلیل، امروز بسیاری از آنان به دنبال شناخت الگوی مقاومت ملت ایران هستند.

وی با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی کلمبیا، گفت: وابستگی گسترده اقتصادی و محدود شدن ظرفیت‌های داخلی، این کشور را در وضعیتی قرار داده که بخش قابل توجهی از اقتصاد آن تحت تأثیر منافع آمریکا قرار گرفته است.

دنیا به دنبال شناخت الگوی مقاومت ایران است

مبلغ بین‌الملل آمریکای لاتین با بیان اینکه تجربه ایران مورد توجه ملت‌های دیگر قرار گرفته است، گفت: در دانشگاهی در کلمبیا پیشنهاد شد تا درباره اقتصاد مقاومتی، اندیشه مقاومت و تجربه ایستادگی ملت ایران برای هزاران دانشجو و صدها عضو هیئت علمی سخنرانی کنم.

وی ادامه داد: این مسئله نشان می‌دهد برخلاف تبلیغات گسترده رسانه‌ای، بسیاری از ملت‌های جهان به دنبال شناخت این هستند که ایران چگونه با وجود فشارها و تحریم‌های گسترده، همچنان توانسته روی پای خود بایستد.

مجتهدزاده تأکید کرد: امروز جهان به دنبال شناخت الگوی پیروزی مقاومت ایران است و این ظرفیت بزرگی برای جهاد تبیین محسوب می‌شود.

سرنوشت لیبی؛ نتیجه اعتماد به آمریکا

وی با اشاره به تجربه لیبی گفت: لیبی یکی از نمونه‌های روشن پیامدهای اعتماد و تسلیم در برابر آمریکا و غرب است؛ کشوری که گام‌به‌گام امتیازات مورد مطالبه طرف مقابل را پذیرفت و بخش مهمی از توان بازدارندگی خود را کنار گذاشت.

مجتهدزاده افزود: تجربه لیبی نشان داد که عقب‌نشینی و تسلیم، الزاماً موجب کاهش فشار نمی‌شود، بلکه طرف مقابل را به افزایش مطالبات و اعمال فشارهای بیشتر تشویق می‌کند.

وی ادامه داد: هنگامی که یک کشور توان بازدارندگی خود را از دست بدهد، در برابر فشارها و تهدیدهای بعدی آسیب‌پذیرتر خواهد شد و تجربه لیبی در برابر دیدگان همه ملت‌ها قرار دارد.

اوکراین و وعده‌هایی که امنیت نیاورد

استاد جهاد تبیین کشور همچنین با اشاره به وضعیت اوکراین، اظهار کرد: این کشور نیز در مقطعی بخشی از توان راهبردی و بازدارنده خود را در برابر تضمین‌های امنیتی کنار گذاشت، اما تحولات بعدی نشان داد که چنین تضمین‌هایی نتوانست مانع وقوع بحران و جنگ شود.

وی گفت: این تجربه‌ها نشان می‌دهد هر کشوری که امنیت و استقلال خود را به اراده قدرت‌های خارجی گره بزند، در شرایط بحرانی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

هدف دشمن؛ تضعیف تاب‌آوری مردم و مسئولان

مجتهدزاده با بازگشت به محور اصلی سخنان خود تصریح کرد: یکی از وظایف مهم جهاد تبیین، مقابله با روایت‌هایی است که تلاش می‌کنند چنین القا کنند که با تسلیم در برابر آمریکا، همه مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.

وی افزود: این نوع روایت‌سازی، نوعی رؤیافروشی است و دشمن تلاش می‌کند از این طریق، تاب‌آوری مردم را کاهش داده و در محاسبات مسئولان کشور خطا ایجاد کند.

مبلغ بین‌الملل آمریکای لاتین ادامه داد: باید واقعیت‌ها را برای مردم بیان کرد؛ ملت ایران، ملتی هوشمند و آگاه است و اگر حقیقت و تجربه دیگر کشورها به‌درستی تبیین شود، در برابر تبلیغات و روایت‌های نادرست دشمن ایستادگی خواهد کرد.

تقویت امید و انسجام ملی ضروری است

وی با تأکید بر ضرورت تقویت انسجام داخلی کشور گفت: باید نقاط قوت و اقدامات مثبت کشور و مسئولان را نیز برای مردم تبیین کرد؛ هرچند ممکن است دولت‌ها و مسئولان دارای ضعف‌هایی باشند، اما برجسته‌سازی یک‌طرفه ناکارآمدی‌ها و ایجاد ناامیدی، به سود دشمن خواهد بود.

مجتهدزاده افزود: در شرایط جنگی و فشارهای خارجی، انسجام میان مردم و مسئولان اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید اجازه داد اختلافات داخلی، تاب‌آوری جامعه را کاهش دهد.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های مختلف در شرایط بحرانی، گفت: در کنار نقدهای سازنده، باید خدمات و تلاش‌های مسئولان نیز دیده و بیان شود؛ زیرا تقویت امید و مشارکت مردم می‌تواند توان کشور در برابر فشارهای خارجی را افزایش دهد.

جهاد تبیین؛ راه مقابله با خطای محاسباتی

استاد جهاد تبیین کشور با تأکید بر اینکه دشمن برای ایران نیز سناریوی فشار و وادارسازی به تسلیم را دنبال می‌کند، اظهار کرد: وظیفه فعالان عرصه جهاد تبیین این است که اجازه ندهند خطای محاسباتی در میان مردم و مسئولان شکل بگیرد.

وی گفت: دشمن تلاش می‌کند مقاومت را پرهزینه و تسلیم را راه‌حل مشکلات معرفی کند، در حالی که تجربه کشورهای مختلف نشان داده عقب‌نشینی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر، مطالبات آنان را کاهش نمی‌دهد.

مجتهدزاده در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ امید، اتحاد و مقاومت، اظهار کرد: باید تاب‌آوری مردم را تقویت و از انسجام ملی صیانت کنیم؛ ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و ایستادگی می‌تواند در برابر فشارهای دشمن مقاومت کرده و مسیر استقلال و عزت خود را ادامه دهد.