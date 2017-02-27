جزئیات پذیرش بدون آزمون در ۱۲ دانشگاه/ اعلام جدول زمان بندی

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون ۱۲ دانشگاه کشور برنامه های خود را برای پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون و بر اساس سهمیه های استعداد درخشان برای سال تحصیلی آینده اعلام کرده اند.
مهلت ثبت نام برای پذیرش در این دوره ها آغاز شده است و تنها دانشجویان دانشگاه های دولتی می توانند در این دوره شرکت کنند.
دانشجویان دانشگاههای پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی- غیرانتفاعی، علمی کاربردی و پردیسهای بین الملل (خودگردان) مجاز به ثبت نام در این دوره نیستند.
|ردیف
|دانشگاه
|مقطع
|مهلت ثبت نام
|۱
|شیراز
|کارشناسی ارشد
|اواسط فرودین
|۲
|علامه
|دکتری
|۲۰ فروردین
|۳
|اراک
|کارشناسی ارشد
|پایان اسفندماه
|۴
|صنعتی امیرکبیر
|دکتری
|۳۱ فروردین
|۵
|کردستان
|کارشناسی ارشد
|۱۱ اسفند
|۶
|بوعلی سینا
|کارشناسی ارشد
|۲۰ اسفند
|۷
|مازندران
|کارشناسی ارشد
|۳۰ اردیبهشت
|۸
|شهیدبهشتی
|کارشناسی ارشد
|پایان یافت
|۹
|تهران
|کارشناسی ارشد
|پایان یافت
|۱۰
|صنعتی شریف
|کارشناسی ارشد
|پایان یافت
|۱۱
|فردوسی مشهد
|دکتری
|پایان یافت
|۱۲
|خواجه نصیر
|دکتری
|پایان یافت
مهلت ثبت نام برای پذیرش دانشجوی بدون آزمون در دانشگاه های شهیدبهشتی، تهران، صنعتی شریف، فردوسی مشهد و خواجه نصیر در دی و بهمن ماه به پایان رسیده است.
پذیرش در این دوره ها از سوی دانشگاه به معنای پذیرش قطعی نیست و اسامی پذیرفته شدگان باید از طریق سازمان سنجش اعلام شود.
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