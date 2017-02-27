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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۱۰

برای سال تحصیلی جدید صورت می گیرد؛

جزئیات پذیرش بدون آزمون در ۱۲ دانشگاه/ اعلام جدول زمان بندی

جزئیات پذیرش بدون آزمون در ۱۲ دانشگاه/ اعلام جدول زمان بندی

دانشگاه های کشور بر اساس آیین نامه استعدادهای درخشان برای دوره های تحصیلات تکمیلی و برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶، دانشجوی بدون آزمون پذیرش می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون ۱۲ دانشگاه کشور برنامه های خود را برای پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون و بر اساس سهمیه های استعداد درخشان برای سال تحصیلی آینده اعلام کرده اند.

مهلت ثبت نام برای پذیرش در این دوره ها آغاز شده است و تنها دانشجویان دانشگاه های دولتی می توانند در این دوره شرکت کنند.

دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی- غیرانتفاعی، علمی کاربردی و پردیس‌های بین الملل (خودگردان) مجاز به ثبت نام در این دوره نیستند.

جدول جزئیات پذیرش دانشجوی بدون آزمون دانشگاهها
ردیف دانشگاه مقطع مهلت ثبت نام
۱ شیراز کارشناسی ارشد اواسط فرودین
۲ علامه دکتری ۲۰ فروردین
۳ اراک کارشناسی ارشد پایان اسفندماه
۴ صنعتی امیرکبیر دکتری ۳۱ فروردین
۵ کردستان کارشناسی ارشد ۱۱ اسفند
۶ بوعلی سینا کارشناسی ارشد ۲۰ اسفند
۷ مازندران کارشناسی ارشد ۳۰ اردیبهشت
۸ شهیدبهشتی کارشناسی ارشد پایان یافت
۹ تهران کارشناسی ارشد پایان یافت
۱۰ صنعتی شریف کارشناسی ارشد پایان یافت
۱۱ فردوسی مشهد دکتری پایان یافت
۱۲ خواجه نصیر دکتری پایان یافت

مهلت ثبت نام برای پذیرش دانشجوی بدون آزمون در دانشگاه های شهیدبهشتی، تهران، صنعتی شریف، فردوسی مشهد و خواجه نصیر در دی و بهمن ماه به پایان رسیده است.

پذیرش در این دوره ها از سوی دانشگاه به معنای پذیرش قطعی نیست و اسامی پذیرفته شدگان باید از طریق سازمان سنجش اعلام شود.

کد مطلب 3918258

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    نظرات

    • رضا IR ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خواهشا دانشگاه پیام نور را همسطح آزاد و و دولتی... قرار ندهید اینها که این سطح بندی رو انجام میدن احتمالا از رانت دانشگاه دولتی خودشون استفاده میکنن دانشگاه پیام نور آدمای با سواد و زحمت کشی داره
      • IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۶
        0 0
        واقعا بنظرم در حق دانشجویان پیام نور ظلم میشه چون هم زیر نظر دانشگاه دولتیه هم خیلی از دانشجویان پیام نور با سواد و با اطلاعات بالا هستند چون کل کتاب رو باید بخونن نه فقط یک جزوه

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