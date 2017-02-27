مجلس ساز وکار جدید پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی را تعریف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پیش از ظهر امروز و در ادامه بررسی بندهای هزینهای لایحه بودجه سال آینده کل کشور، با تصویب بند الحاقی ۲ به تبصره ۵، ساز و کار جدیدی را برای پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی تعریف کردند.
بر اساس این بند، «به دولت اجازه داده میشود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جز ۲ بند «و» سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیست، با رعایت قوانین و مقررات تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانهداری کل، برای بازپرداخت بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.
در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف مذکور، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت تأمین کند. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار میشود».
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