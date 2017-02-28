جدیدترین اژدر نداجا با نام «والفجر» از زیردریایی غدیر شلیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، در روز پایانی رزمایش بزرگ دریایی ولایت ۹۵، زیردریایی های اعزامی به منطقه عمومی رزمایش و مستقر در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از ساحل با بهره گیری از سامانه های شناسایی نسبت به کشف و رهگیری اهداف شناور سطحی اقدام و با شلیک اژدرهای ضد سطحی عملیات انهدام یگانهای شناور هدف را با موفقیت انجام دادند.

براساس این گزارش، طی این عملیات، اژدر والفجر جدیدترین اژدر نیروی دریایی راهبردی ارتش برای اولین بار با موفقیت از زیردریایی غدیر شلیک و هدف شناورش را منهدم کرد.

به گزارش مهر، رزمایش بزرگ دریایی ولایت ۹۵ نیروی دریایی ارتش با اعلام رمز یازهرا(س) از سوی امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش روز یکشنبه هشتم اسفند آغاز شد.

در رزمایش بزرگ دریایی ولایت ۹۵ که در محدوده ای به وسعت ۲ میلیون کیلومتر مربع از تنگه هرمز، دریای عمان، شمال اقیانوس هند و تنگه باب المندب تا مدار ۱۰ درجه در حال برگزاری است، یگان های شناور زیرسطحی و سطحی نیروی دریایی راهبردی ارتش با همراه داشتن بالگردهای دریایی در قالب ناوگروه های دفاعی در عمق و در محورهای مشخص شده مستقر و ماموریت های محوله را برابر برنامه های تدوین شده اجرا می کنند.