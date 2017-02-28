۵۲۷ دستگاه دوربین ثبت تخلف در جاده های کشور رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود کشاورزیان، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مراسم رونمایی و فعالسازی این دوربین ها گفت: درسال گذشته ۷۴ دستگاه دوربین ثبت تخلف در کشور راه اندازی شده بود که به همراه ۵۲۷ دوربینی که امروز رونمایی میشود به ۶۰۱ دستگاه می رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: براساس برنامه باید ۶۰۰ دستگاه دوربین درسالجاری راه اندازی می شد که به علت کمبود برق درکشور از برنامه عقب هستیم.

وی بیان کرد: ارزش سرمایه گذاری ۵۲۷ دوربین ثبت تخلف رقمی حدود ۵۵۰ میلیارد تومان است که انتظار می رود این رقم به ۷۵۰ میلیارد تومان هم برسد.

رییس پلیس راهنمایی رانندگی: به حداقل ۶هزار دوربین نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیز در این مراسم طی سخنانی خواستار راه اندازی حداقل ۶۰۰۰ دستگاه دوربین ثبت تخلف درجاده های کشور شد.

تقی مهری افزود: امیدواریم تا پایان برنامه ششم توسعه شاهد راه اندازی دوربین ثبت تخلف در تمام جاده های شریانی کشور باشیم.

وی اظهارداشت: پس از به کارگیری این سامانه شاهد کاهش حجم تلفات جاده ای بودیم به عنوان نمونه در محور تهران قم کاهش ۱۸ درصدی و در محور تهران کرج قزوین هم کاهش ۱۵ تا ۱۸ درصدی داشتیم که این ارقام قابل ملاحظه است.

به گفته وی، ویژگی دوربین های ثبت تخلف این است که علاوه بر درج سرعت لحظه ای خودروها، سرعت خودرو بین دو دوربین نصب شده را هم محاسبه می کند که این موضوع کمک بسیاری به پلیس راهنمایی و رانندگی می کند.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۳۲۰۰ نقطه حادثه خیزدر کشور وجود دارد که تلاش می شود با راه اندازی دوربین ثبت تخلف شاهد کاهش چشمگیر تخلفات و جان باختگان جاده ای باشیم.

سردار مهری ادامه داد: درحال حاضر ۱۹ ملیون خودرو و ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور از سوی پلیس پلاک گذاری شده اند که همین رقم چشمگیر اهمیت به کارگیری سامانه های هوشمند را افزایش می دهد.

وی اظهار داشت: مدیریت سوانح ترافیکی کشور نیازمند راهبری جدید است که راه اندازی سامانه های هوشمند حمل و نقل به بهبود مدیریت کمک می کند.

به گفته رییس پلیس راهنمایی و رانندگی، طی سکال گذشته که سامانه ثبت تخلفات راه اندازی شده است تعداد جان باختگان حوادث جاده ای طی ده ماهه گذشته نسبت به مشابه سال قبل، ۳۲۵ نفر کاهش یافته است.