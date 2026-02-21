شناسایی ۳۴ نقطه حادثه خیز جدید در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمانجو شامگاه شنبه در نشست شورای راهبری تصادفات گفت: آمار رسمی ابلاغی وزارتخانهها نشاندهنده کاهش ۲۰ درصدی تلفات جادهای در استان است.
وی با رد برخی آمارهای منتشرشده درباره افزایش تلفات افزود: تنها آمار معتبر، دادههای نهایی وزارتخانه است و استان عملکردی فراتر از هدف تعیینشده داشته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با اشاره به هدفگذاری کاهش ۱۰ درصدی تلفات تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد با ثبت کاهش ۲۰ درصدی، دو برابر برنامه تکلیفی عمل کرده است.
وی از رفع ۱۲ نقطه حادثهخیز از مجموع ۱۳ نقطه مصوب خبر داد و گفت: نقطه باقیمانده در ورودی لیکک بهزودی تکمیل میشود.
پیمانجو همچنین از شناسایی ۳۴ نقطه پرخطر جدید و پیشرفت ۶۵ درصدی عملیات اصلاحی آنها خبر داد.
وی توسعه سامانههای هوشمند را از اولویتها دانست و افزود: تعداد دوربینهای ثبت تخلف از ۲۱ به ۲۸ دستگاه افزایش یافته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ادامه داد: با نصب ۵۴ دوربین جدید، مجموع دوربینهای ثبت تخلف تا پایان سال به ۷۵ دستگاه میرسد.
به گفته وی، دوربینهای پایش تصویری نیز از ۱۴ به ۱۷ دستگاه افزایش یافته و با نصب هشت سامانه جدید به ۲۵ دستگاه خواهد رسید.
پیمانجو تأکید کرد: با بهرهبرداری از این تجهیزات، مجموع سامانههای هوشمند جادهای استان تا پایان سال به ۱۰۰ دستگاه میرسد.
