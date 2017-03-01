گسترش آموزه های دینی در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر چهارشنبه در سومین دوره توانمندسازی داوران مسابقات قرآن، عترت و نماز سراسر کشور ، افزود: داوران مسابقات قرآن و عترت بزرگ‌ترین سرمایه‌های کشور هستند چرا که در حوزه قرآن و عترت فعالیت می کنند.

وی اظهار کرد: ما همانند معلمان و دانش‌آموزانی هستیم که هرگز فارغ‌التحصیل نمی‌شویم و باید مدام به دانش خود اضافه کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: برپایی دوره توانمندسازی داوران مسابقات قرآن، عترت و نماز سراسر کشور در استان زنجان موجب افزایش سطح علمی می شود و باید این مهم برای آینده تقویت شود.

تمجیدی با بیان اینکه داوران باید مسلط به آیین‌نامه‌های داوری بوده و بر اساس عدل داوری کنند، تاکید کرد: وجود افراد متخصص و حرفه‌ای در حوزه قرآن از ضروریات است و برگزاری دوره توانمندسازی داوران مسابقات قرآن، عترت و نماز سراسر کشور در استان در راستای رسیدن به این هدف مهم است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: گسترش مفاهیم قرآنی یکی از مهم‌ترین اهداف آموزش و پرورش است و کلید موفقیت دانش‌آموزان در همه عرصه‌ها قرآن و عترت است و باید داوران قرآن و عترت چراغ راه درست را به دانش آموزان نشان بدهند.

تمجیدی افزود: آموزش و پرورش یک سازمان یادگیرنده است و در هر زمانی باید به اطلاعات خود باید اضافه کند و به دانسته های خود قانع نباشد.

وی بر اهمیت گسترش آموزه های دینی در جامعه تاکید کرد و گفت: یکی از وظایف مهم وزارت آموزش و پرورش ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی است و برای تحقق این امر مهم باید مدیریت و برنامه ریزی لازم را داشت.