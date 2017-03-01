  1. استانها
  2. زنجان
۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۴۱

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان:

گسترش آموزه های دینی در جامعه ضروری است

گسترش آموزه های دینی در جامعه ضروری است

زنجان-مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان بر اهمیت گسترش آموزه های دینی در جامعه تاکید کرد و گفت: یکی از وظایف مهم وزارت آموزش و پرورش ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر چهارشنبه در سومین دوره توانمندسازی داوران مسابقات قرآن، عترت و نماز سراسر کشور ، افزود: داوران مسابقات قرآن و عترت بزرگ‌ترین سرمایه‌های کشور هستند چرا که در حوزه قرآن و عترت فعالیت می کنند.

وی اظهار کرد: ما همانند معلمان و دانش‌آموزانی هستیم که هرگز فارغ‌التحصیل نمی‌شویم و باید مدام به دانش خود اضافه کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت:  برپایی دوره توانمندسازی داوران مسابقات قرآن، عترت و نماز سراسر کشور در استان  زنجان موجب افزایش سطح علمی می شود و باید این مهم برای آینده تقویت شود.

تمجیدی با بیان اینکه داوران باید مسلط به آیین‌نامه‌های داوری  بوده  و بر اساس عدل داوری کنند، تاکید کرد: وجود افراد متخصص و حرفه‌ای در حوزه قرآن از ضروریات است  و برگزاری دوره توانمندسازی داوران مسابقات قرآن، عترت و نماز سراسر کشور در استان در راستای رسیدن به این هدف مهم است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: گسترش مفاهیم قرآنی یکی از مهم‌ترین اهداف آموزش و پرورش است و کلید موفقیت دانش‌آموزان در همه عرصه‌ها قرآن و عترت  است و باید داوران قرآن و عترت چراغ راه درست را به دانش آموزان نشان بدهند.

تمجیدی افزود: آموزش و پرورش یک سازمان یادگیرنده است و در هر زمانی باید به اطلاعات خود باید اضافه کند و به دانسته های خود قانع نباشد.

وی بر اهمیت گسترش آموزه های دینی در جامعه تاکید کرد و گفت: یکی از وظایف مهم وزارت آموزش و پرورش ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی است و برای تحقق این امر مهم باید مدیریت و برنامه ریزی لازم را داشت.

کد مطلب 3920898

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها