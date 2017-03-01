صدور مجوز برای ۴۰ محصول تراریخته کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، نیراعظم خوش خلق سیما گفت: محصولات تراریخته موجود در بازار جهانی از نظر مراجع علمی کاملا سالم هستند.

وی افزود:همه مراجع رسمی و معتبر جهان هم سلامت و ایمنی این محصولات را تایید می‌کنند.

خوش خلق سیما تاکید کرد: همان‌طور که برای واردات محصولات تراریخته قانون داریم برای تولید آن نیز قوانینی در سطح ملی و بین المللی وجود دارد که نظارت بر محصولات تراریخته بر اساس آنها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه ایران در سال ۱۳۸۲ به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا پیوست، ادامه داد: چرا در شرایطی که سال‌ها پیش دانشمندان کشورمان موفق به تولید محصول تراریخته شدند و خواستار اجرای این قوانین به ویژه قانون ایمنی زیستی بودند این قوانین به مدت زیادی معطل گذاشته شد؟ و چرا در حالی که در همان سال‌ها محصولات تراریخته به کشور وارد می‌شد از تولید بومی این فناوری جلوگیری به عمل می‌آمد و ‌اکنون که قرار است واردات با تولید ملی جایگزین شود جلوگیری می‌شود؟

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به تشکیل شورای ملی ایمنی زیستی و کمیته‌های ایمنی زیستی مطابق قانون برای صدور مجوز تولید این محصولات افزود: کمیته تراریخته در وزارت جهاد کشاورزی تاکنون برای ۴۰ رخداد تراریخته مجوز صادر کرده است.