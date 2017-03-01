  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۱۲

توافقات امضا شده در سفر ملک سلمان به اندونزی

توافقات امضا شده در سفر ملک سلمان به اندونزی

پادشاه عربستان در ابتدای سفر ۱۲ روزه خود در اندونزی، توافقاتی را با مقامات این کشور به امضا رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ملک سلمان» پادشاه عربستان سعودی که در اندونزی به سر می برد، در ابتدای سفر ۱۲ روزه خود و پس از دیدار با «جوکو ویدودو» (Joko Widodo) رئیس جمهور این کشور، قراردادهائی را با مقامات این کشور به امضا رسانده است.

به گزارش رویترز، در جریان این سفر که اولین اقدام پادشاهی عربستان در قریب به ۵ دهه به شمار می آید، سران دو کشور عربستان و اندونزی با امضای چندین توافق نامه متعهد شدند تا در زمینه رفع موانع بازرگانی و نیز مطابق با طرح ۶ میلیاردی کنونی به گسترش بزرگ ترین پالایشگاه اندونزی با یکدیگر به همکاری متقابل بپردازند.

در همین راستا، سفیر  عربستان در اندونزی بدون اشاره به حمایت های آشکار ریاض از تروریسم وهابی به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که دو کشور درخصوص مبارزه با تروریسم و آموزش متقابل افسران دو کشور در راستای مقابله با تروریست ها داعش به توافق رسیده اند!

کد مطلب 3921060

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها