به گزارش خبرگزاری مهر، ۴۱ فیلم در بخش‌ فیلم‌های دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی به دهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی ارسال شده‌ که از این تعداد ۷ فیلم در بخش ارزش‌های انقلاب اسلامی و ۱۲ فیلم در بخش دینی برای شرکت در بخش مسابقه انتخاب شده‌اند.

در مجموع ۷ فیلم در بخش ارزش‌های انقلاب اسلامی حضور دارند که پنج فیلم در بخش مسابقه و دو فیلم در بخش خارج از مسابقه پذیرفته شده‌اند.

«بابانوئل ۱» به کارگردانی حمید حقانی و تهیه‌کنندگی خانه انیمیشن انقلاب اسلامی، «جنگ جهانی سوم» به کارگردانی و تهیه کنندگی عبدالامیر سبیعی، «دم جنبونک‌ها» به کارگردانی و تهیه کنندگی محمد خیراندیش و «روزی روزگاری، ایران در برابر آمریکا» به کارگردانی مصطفی کاظم‌خانی و تهیه‌کنندگی موسسه فرهنگی پژوهشی انقلاب اسلامی، اسامی تعدادی از فیلم‌های بخش ارزش‌های انقلاب اسلامی راه یافته به بخش مسابقه این جشنواره است.

«ماشین شیطان» به کارگردانی مجتبی اسماعیل‌زاده و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، «روزی سگی بود» (خارج از مسابقه) به کارگردانی محمد افشارنژاد و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی و «غواص‌ها» (خارج از مسابقه) به کارگردانی رسول زرین و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی از دیگر آثار راه یافته به این بخش به شمار می‌رود.

دهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از ۱۵ تا ۱۹ اسفندماه در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار می‌شود.