نامزدهای دو بخش بزرگسال و کودک جشنواره شعر فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، داوران بخش شعر بزرگسال جشنواره شعر فجر، شامل بهمن ساکی، شاعر و پژوهشگر، قربان ولیئی، شاعر و مدرس دانشگاه و فریبا یوسفی، شاعر و پژوهشگر، همچنین محمدکاظم کاظمی (دبیر علمی جشنواره) و اسماعیل امینی (نماینده هیات علمی جشنواره) اسامی نامزدهای این بخش را معرفی کردند که به شرح زیر است:

با جانِ اشیاء/ سیروس نوذری/ نشر نون

تاوان کلمات/ عبدالجبار کاکایی/ نشر کتاب نیستان

در این اتاق‌ها/ جواد مجابی/ نشر چشمه

عطر بیدار زمین/ عمران صلاحی/ نشر مروارید

فواره‌ها/ علیرضا سپاهی لایین/ نشر سپیده باوران

کتاب تردید/ عبدالحمید ضیایی/ نشر هزاره ققنوس

ولی به این دیری/ سمانه کهرباییان/ نشر فصل پنجم

در همین حال، داوران بخش شعر کودک و نوجوان، شامل محمدحسن حسینی، شاعر، انسیه موسویان، شاعر و سعیده موسوی‌زاده، شاعر، همچنین محمدکاظم کاظمی (دبیر علمی جشنواره) و مصطفی رحماندوست (نماینده هیات علمی جشنواره) فهرست نامزدهای این بخش را به شرح زیر اعلام کردند:

آوازهای سیب‌زمینی/ مهدی مرادی/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

با فرفره‌ها به شادی باد بگرد/ سروده بابک نیک طلب/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

درخت‌ها برای تو پرنده‌ها برای من/ مهدیه نظری/ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عروسک‌بازی، پیشی و گوشی و دوست بازیگوش از سری سنجاقک/ پیوند فرهادی/ نشر آوای باران

قِچ قِچ/ طیبه شامانی/ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

وای اگر دُم داشتم/ مریم هاشم‌پور/ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

یک راه کوتاه تا ماه/ شاهین رهنما/ نشر پیدایش.

بر اساس این گزارش، مراسم پایانی یازدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، شامگاه ۱۸ اسفند از ساعت ۱۹ در سالن همایش‌های نور، واقع در خیابان آبکوه مشهد مقدس، پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ برگزار می‌شود.