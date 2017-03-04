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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۱۴

مجید میرفخرایی در گفتگو با مهر:

«کلاه قرمزی» با تغییرات در دکور می‌آید/ یک حیاط اضافه می‌شود

«کلاه قرمزی» با تغییرات در دکور می‌آید/ یک حیاط اضافه می‌شود

مجید میرفخرایی طراح دکور و صحنه پیشکسوت از همکاری خود با ایرج طهماسب و اضافه شدن یک دکور دیگر به برنامه «کلاه قرمزی» خبر داد.

مجید میرفخرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طراحی صحنه و دکور مجموعه «کلاه قرمزی» که سال هاست آن را بر عهده دارد، گفت: همانطور که می دانید من سال هاست در همکاری با ایرج طهماسب طراحی دکور و صحنه مجموعه «کلاه قرمزی» را بر عهده دارم.

وی درباره طراحی دکور امسال این مجموعه بیان کرد: در طراحی دکور امسال سعی کردیم کمی تنوع بدهیم و طراحی را تغییر دادیم. علی رغم اینکه تولید این مجموعه اواخر سال آغاز می شود فرصت چندانی برای اتفاقات تازه نیست، با این حال ما تلاش کردیم که این تغییرات را رقم بزنیم تا نوعی تنوع در آن بوجود آید.

این طراح صحنه و دکور سریال ها و فیلم های سینمایی در پایان عنوان کرد: مجموعه «کلاه قرمزی» معمولا ۲ دکور دارد؛ یکی منزلی است که داستان در آنجا اتفاق می افتد و دیگری اتاقی که شب ها در آن قصه گفته می شود و حالا یک حیاط هم اضافه می شود.

مجموعه «کلاه قرمزی» که به کارگردانی ایرج طهماسب ساخته می‌شود سال گذشته به تولید نرسید و حالا بعد از ۲ سال قرار است دوباره از شبکه دو روی آنتن برود.

امسال دنیا فنی زاده عروسک گردان این مجموعه دار فانی را وداع گفت و قرار است عروسک گردان دیگری جایگزین وی شود. همچنین امسال قرار است یک عروسک دیگر نیز به این مجموعه اضافه شود.

کد مطلب 3922375
عطیه موذن

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