به گزارش خبرنگار مهر، بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۱۶ به ترتیب مردادماه و شهریورماه گذشته در برزیل و به میزبانی شهر ریودوژانیرو برگزار شد. کاروان ورزش ایران در این دو رویداد شرکت کرد و طی آن ورزشکاران کشورمان موفق به کسب مدال های رنگارنگ شدند.

هشت مدال آور المپیک

در جریان بازی های المپیک ریو کاروان ۶۳ نفره ایران توسط کیانوش رستمی و سهراب مرادی (وزنه‌برداری) و حسن یزدانی(کشتی آزاد) به مدال طلا دست یافت. کمیل قاسمی(کشتی آزاد) در این دوره بازی ها صاحب مدال برنز شد ضمن اینکه سعید عبدولی و قاسم رضایی(کشتی فرنگی)، حسن رحیمی(کشتی آزاد) و کیمیا علیزاده(تکواندو) صاحب مدال برنز شدند.

۲۴ ورزشکاری که در پارالمپیک مدال گرفتند

کاروان پارالمپیکی ایران نیز در ریودوژانیرو به ۲۴ مدال طلا، نقره و برنز دست یافت. در این دوره بازی های پارالمپیک ساره جوانمردی (۲ طلا در تیراندازی)، مجید فرزین (وزنه‌برداری)، محمد خالوندی (پرتاب نیزه) و غلامرضا رحیمی (تیراندازی با کمان)، سیامند رحمان (وزنه‌برداری)، زهرا نعمتی (تیراندازی با کمان) و تیم والیبال نشسته مردان مدال آوران طلا بودند. مدال های نقره کاروان ایران توسط سامان پاکباز (پرتاب وزنه)، علیرضا قلعه‌ناصری (پرتاب دیسک)، نعمتی و رنجبر (میکس ریکرو تیمی)، سجاد محمدیان (پرتاب وزنه) و عبدالله حیدری (پرتاب نیزه)، سجاد نیک پرست (پرتاب نیزه)، حامد امیری (پرتاب وزنه)، تیم فوتبال هفت نفره و تیم فوتبال پنج نفره به دست آمد.

همچنین پیمان نصیری (دوی ۱۵۰۰ متر)، ابراهیم رنجبر (تیراندازی با کمان)، علی صادق زاده (وزنه برداری)، اسدالله عظیمی (پرتاب وزنه)، جواد حردانی (پرتاب نیزه)، محسن کائیدی (پرتاب نیزه) و جاوید احسانی شکیب (پرتاب وزنه) ورزشکارانی بودند که در پارالمپیک ریو موفق به کسب مدال برنز شدند.

۳۰۰، ۲۰۰ و ۱۲۰ سکه برای مدال آوران ریو

به فاصله گذشت پنج ماه از برگزاری این دو رویداد، مراسم تقدیر از مدال آوران ریو امروز شنبه برگزار شد تا طبق مصوبه جلسه ۷ آذرماه سال ۹۴ شورای معاونین وزارت ورزش از این ورزشکاران مدال آور تقدیر شود. بر اساس این مصوبه که توسط وزیر وقت ورزش (محمود گودرزی) به معاون وقت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای(نصرالله سجادی) ابلاغ شد، ورزشکارانی که در بازیهای المپیک و پارالمپیک ریو مدال طلا کسب کردند ۳۰۰ سکه دریافت خواهند کرد. این پاداش برای مدال آوران نقره و برنز این دو رویداد به ترتیب ۲۰۰ و ۱۲۰ سکه است.

بر این اساس مراسم تقدیر ازمدال آوران المپیک و پارالمپیک ریو از ساعت ۹ با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری آغاز شد تا طبق مصوبه فوق، تقدیر از مدال آوران میادین ریو انجام شود. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش همراه با کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک از افراد حاضر در این مراسم بودند.

آغاز مراسم با صحبت های وزیر

در آغاز مراسم تقدیر از مدال آوران بازی های المپیک و پارالمپیک ریو، ابتدا وزیر ورزش و جوانان طی صحبت هایی گزارشی از وضعیت ورزش ایران و کاروان های اعزام به این دو رویداد ارائه کرد.

تشکر ویژه اولین بانوی مدال آور المپیک از رئیس جمهور

در ادامه مراسم تقدیر از مدال آوران المپیک و پارالمپیک ریو، کیمیا علیزاده که در مسابقات تکواندو المپیک ۲۰۱۶ صاحب مدال برنز شد و نام خود را به عنوان اولین بانوی مدال آور ورزش ایران در ادوار مختلف المپیک ثبت کرد، طی صحبت هایی کوتاه از رئیس جمهوری بابت سرمایه بزرگ برجام برای ملت ایران و تسهیل فضای بین المللی برای حضور ورزشکاران کشورمان، تشکر ویژه کرد.

سیامند رحمان: مدیون امنیت کشور هستیم

قوی ترین مرد معلول جهان یعنی سیامند رحمان که در پارالمپیک ریو با رکوردشکنی صاحب مدال طلا شد نیز در مراسم تجلیل از قهرمانان المپیک و پارالمپیک به نمایندگی از مدال آوران پارالمپیکی ایران صحبت هایی را مطرح و تاکید کرد که افتخارات ما مدیون امنیت کشور است.

رئیس جمهور: ورزش مانند دانش و هنر، موضوعی ملی است

در ادامه مراسم تقدیراز مدال آوران المپیک و پارالمپیک ۲۰۱۶ و قهرمانان ۱۳۹۴، حسن روحانی گفت: هیچ موضوعی بالاتر از امید یک ملت نیست اما عده ای می خواهند همواره مردم را به هر بهانه ای نسبت به آینده ناامیدکنند. ایجاد ناامیدی ضربه به حرکت ملی و مایوس کردن جامعه از حرکت است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه ورزش در کشور یادآور شد: ورزش قهرمانی برای ملت ما افتخار است ، ورزش مایه شادی و امید مردم است ، ورزشکار کشورش را در شادابی نگه می دارد ، ورزشکار کشورش را امیدوار می کند.

رئیس جمهوری همچنین با بیان اینکه ورزش مانند دانش و هنر، موضوعی ملی است، تصریح کرد: یک ملت و یک رهبر، یک دولت و یک مجلس داریم؛ تلاش همه ما باید اقتدار ایران و ایرانی باشد.

روحانی با تاکید بر اینکه ورزش همگانی مایه نشاط و امید جامعه و ورزش قهرمانی نماد افتخار ملت است، خاطرنشان کرد: بانوان ورزشکار ما از کیمیا تا زهرا تا ساره، با قهرمانی های خود در سطح جهانی مردم را شاد کردند، امروز سهم زنان ورزشکار ما در امید بخشی و شادی مردم زیاد است.

رئیس جمهوری در بخش دیگری ازصحبت های خود با اشاره به مسیر پیشرفت و رشدی گه ورزش طی سال های اخیر در همه زمینه ها، باشگاهها و مدارس داشته است، گفت: این نشانگر درستی مسیر است. ما نیاز به سبد امید داریم که شامل بخشهایی نظیر فرهنگ ،هنر ،سلامت ،ورزش و ورزش قهرمانی است.

وی گفت: پیروزی ها در مسابقات ورزشی باعث شادی و سرور مردم و کاهش مشکلات می شود. بانوان ورزشکار ما با پیروزی های خود هم پاسدار فرهنگ ایرانی و اسلامی هستند و هم پاسدار قدرت و توانمندی ملی.

آغاز تقدیر از مدال آوران با کیانوش رستمی

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اتمام صحبت های رئیس جمهوری، تقدیر از مدال آوران المپیک و پارالمپیک ریو با حضور حسن روحانی و محمد نهاوندیان رئیس دفتر وی، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک و محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای انجام شد.

در این بخش ابتدا ۸ ورزشکاری که در المپیک ریو صاحب مدال شدند، حواله های پاداش خود را دریافت کردند. کیانوش رستمی که با قهرمانی در مسابقات وزنه برداری، اولین مدال کاروان ایران را در ریو به دست آورد اولین ورزشکارای بود که مورد تقدیر قرار گرفت. سپس به ترتیب دیگر مدال آوران المپیک مورد تجلیل قرار گرفتند.

سلیمی و عابدینی هم تجلیل شدند

در بخش تقدیر از مدال آوران المپیکی بعد از تقدیر از هشت ورزشکاری که صاحب مدال طلا، نقره و برنز شدند، از بهداد سلیمی و مجتبی عابدینی نیز تجلیل شد. بهداد سلیمی به خاطر ناداوری از کسب مدال در مسابقات فوق سنگین وزنه برداری بازماند و عابدینی هم در یک قدمی کسب مدال مسابقات شمشیربازی، از رسیدن به سکو بازماند.

خسروی وفا فراخوانده شد

بعد از تقدیر از ورزشکاران مدال آور المپیک، محمود خسروی رئیس کمیته ملی پارالمپیک هم به جمع تقدیرکنندگان فراخوانده شد تا در حضور وی از ۲۴ ورزشکاری که در پارالمپیک ریو صاحب مدال شدند، تقدیر شود. زهرا نعمتی اولین ورزشکاری بود که در این بخش مورد تجلیل قرار گرفت سپس به ترتیب دیگر مدال آوران تقدیر شدند.

به یاد مرحوم گلبارنژاد

در بخشی از مراسم تقدیر از مدال آوران میادین المپیک و پارالمپیک ریو، یاد مرحوم بهمن گلبارنژاد که در مسابقات دوچرخه سواری پارالمپیک دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد، با تقدیر از همسر وی گرامی داشته شد.

تقدیر از دختر مرحوم هاشمی رفسنجانی

بخشی از مراسم تقدیر امروز که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، به تقدیر از ورزشکارانی اختصاص داشت که در مسابقات بین المللی سال گذشته موفق به کسب مدال شده بودند. در این بخش از فدراسیون های موفق نیز تجلیل شد. فاطمه هاشمی، رئیس فدراسیون بیماری های خاص یکی از روسایی بود که رئیس جمهوری با اهدای لوح از وی تقدیر کرد. به هنگام فراخواندن فاطمه هاشمی ، مجری مراسم برای شادی روح پدر وی، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی درخواست قرائت فاتحه کرد.

تجلیل از فوتبالی ها در بخش پایانی

رضا فغانی که در قالب تیم داوری از ایران فینال مسابقات فوتبال المپیک ریو را قضاوت کرد نیز در مراسم امروز مورد تقدیر قرار گرفت. بعد از وی از مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم تقدیر شد.