وزارت راه هشدار داد/وجود ۲۷۰ برج بلندمرتبه در معابر باریک پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مربوط به مقوله محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش است. اولین ویرایش این مبحث در سال ۱۳۸۰ انجام شده که خیلی محدود به مقوله آتش پرداخته و به همین لحاظ ویرایش دوم در ۱۳۹۲ منتشر شده که مقداری دامنه موضوع را گسترش دادند اما این ویرایش هم نواقص مهمی درخصوص مصالح، نما، سیستمهای کشف و اعلام حریق داشت که لازم بود اصلاح شود. بنابراین از سال ۱۳۹۲ تجدیدنظر مبحث ۳ را شروع کردیم که خوشبختانه مراحل تدوین پایان یافته و در سوم اسفندماه سال جاری ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی را ابلاغ کردیم.

وی افزود: ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان از تیرماه سال ۱۳۹۶ قابل استفاده است و مهندسان می توانند از آن استفاده کنند. تا بهمن ماه سال آینده به طور همزمان می شود ویرایش قبلی و ویرایش جدید را استفاده کرد. از پایان بهمن سال آینده نیز فقط ویرایش جدید از نظر قانونی معتبر خواهد بود.

شکرچی زاده با اشاره به مسائلی که تجدیدنظر در مبحث ۳ را الزامی کرده بود گفت: ویرایش قبلی به ضوابط خاصی برای ساختمانهای بلند نپرداخته بود. هم‌چنین موضوعات مهمی مثل محدودیتهای ارتفاع و مساحت که باید برای حفاظت ساختمانها در برابر آتش منظور شود گنجانده نشده بود. بحث راههای خروج، مصالح نازک کاری و مصالح نما در ایمنی ساختمان‌ها در برابر آتش بسیار مهم است. به طور مثال چند مورد آتش سوزی در ماههای اخیر در مشهد داشتیم که از مواد ترکیبی کامپوزیت استفاده شده بود. این مواد به دلیل این‌که از مواد پلیمری غیرمقاوم در برابر آتش است باعث آتش سوزی در بدنه ساختمان شده بود که آتش به سمت بالا و پایین سرایت کرد. نمونه آن برج الوان مشهد بود که خوشبختانه تلفات نداد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: بعد از حوادث مشهد وزارت راه و شهرسازی بخشنامه ای را ابلاغ کرد تا شرکتهایی که این مواد را تولید می کنند از مرکز تحقیقات گواهی نامه فنی بگیرند که بعضی از شرکتها برای این منظور مراجعه کرده اند. هم‌چنین در ویرایش جدید مبحث سوم این الزامات قید شده است. از جمله این موارد ضوابط سختگیرانه برای پرواستایلر، سقف، سیستمهایی که مبتنی بر EPS هستند، مقاومت در برابر آتش انواع دیوارها و جدا کننده ها و نیز پوششهای ضدحریق برای سازه‌های فلزی از جمله مواردی است که در مبحث سوم به آن پرداخته شده است.

وی با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو خاطرنشان کرد: اتفاقی که در پلاسکو افتاد نشان داد اگر سازه‌های فلزی بدون پوشش باشد ظرف یک ساعت ۵۰ درصد مقاومت خود را از دست می دهد. این حادثه به این دلیل رخ داد که پوششهای ضدحریق روی اسکلت فلزی اجرا نشده بود.

شکرچی‌زاده، ضوابط مربوط به پارکینگ‌ها را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از مشکلات این است که اگر پارکینگ‌های زیرزمینی دچار آتش سوزی شود دسترسی برای آتش نشانان سخت است. بنابراین ضوابطی برای دسترسی به موقعیت پارکینگ از شمال و جنوب لحاظ کرده‌ایم. در این زمینه بر عدم پیشروی بیش از ۶۰ درصد تاکید کرده ایم؛ زیرا اگر پیشروی بیش از ۶۰ درصد باشد سیستم عملیات آتش دچار محدودیت می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که مبحث سوم با دستور وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است افزود: برای تدوین این مبحث از متخصصان آتش نشانی، نظام مهندسی، وزارت کشور، شهرداری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و صاحب نظران بخش خصوصی استفاده کردیم.

وی تجهیز و افزایش امکانات آزمایشگاه آتش را ضروری دانست و تاکید کرد: ما تنها آزمایشگاه آتش مجهز کشور را در مرکز تحقیقات در اختیار داریم که از امکانات ارزیابی مقاومت مصالح و سیستمها در برابر آتش برخورداریم اما باید امکاناتمان بهبود پیدا کند. بر همین اساس از ریاست محترم جمهوری درخواست کردیم تا امکانات ویژه ای در اختیار ما قرار دهند.

شکرچی‌زاده به ایسنا گفت: در روز چهارم بهمن ماه قرارداد همکاری با یک مرکز مهم تحقیقاتی و عملیاتی مقابله با آتش ساختمان در فرانسه منعقد کردیم که قرار شد برای تجهیز ساختمانها از تجارب آنها استفاده کنیم.

ضرورت‌های ارتقای ایمنی در برابر آتش

محمد شکرچی‌زاده معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت: هم‌اکنون بیش از ۲۷۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در معابر ۶ تا ۱۲ متری در تهران احداث شده که اگر آتش سوزی اتفاتق بیفتد امکان اینکه آتش نشانان بتوانند در آنجا مستقر شوند بسیار مشکل خواهد بود. لذا باید در این ساختمانها سیستم‌های اطفا و کشف حریق داشته باشیم و نیز بتوانیم با بررسی وضعیت ساختمان‌ها ایمنی آنها را ارتقا دهیم. به همین دلیل مسوولیت سنگینی بر دوش دستگاه‌ها و ارگان‌ها بخصوص شهرداری برای ارتقای ایمنی سازه‌ها در برابر آتش قرار دارد.

وی افزود: اتفاقی که در پلاسکو افتاد نشان داد اهمیت مقاومت ساختمان‌ها در برابر آتش بیش از آن چیزی است که ما فکر می کردیم. تلفات مربوط به آتش می تواند از زلزله کمتر نباشد؛ زیرا اتفاقی که در ساختمان پلاسکو افتاد نشان داد آتش می تواند در حد یک زلزله ۷ ریشتری به ساختمانها خسارت وارد کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به درس‌هایی که از حادثه پلاسکو گرفته شد افزود:خوشبختانه متخصصان تراز اول کشور در کمیته ملی که رییس جمهمور برای بررسی حادثه ساختمان پلاسکو تعیین کرد حضور دارند و انشاءالله در فرصت تعیین شده از سوی رییس جمهور گزارش خود را ارایه می‌کنند. ما هم اطلاعات و امکانات خود را در اختیار آنها قرار داده‌ایم تا به نحو مناسبی گزارش را تهیه کنند. شاید اولین بار باشد که یک گزارش ملی در مورد یک اتفاق ناگوار تهیه می شود که نتایج آن می تواند برای افزایش ایمنی جان انسانها و افزایش تاب آوری شهرهای بزرگ کشور موثر باشد.

شکرچی‌زاده به اصلاحات انجام شده طی روزهای اخیر بر روی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان که به ایمنی ساختمان‌ها در برابر آتش می‌پردازد اشاره کرد و به ایسنا گفت: مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مربوط به مقوله محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش است. اولین ویرایش این مبحث در سال ۱۳۸۰ انجام شده که خیلی محدود به مقوله آتش پرداخته و به همین لحاظ ویرایش دوم در ۱۳۹۲ منتشر شده که مقداری دامنه موضوع را گسترش دادند اما این ویرایش هم نواقص مهمی درخصوص مصالح، نما، سیستمهای کشف و اعلام حریق داشت که لازم بود اصلاح شود. بنابراین از سال ۱۳۹۲ تجدیدنظر مبحث ۳ را شروع کردیم که خوشبختانه مراحل تدوین پایان یافته و در سوم اسفندماه سال جاری ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی را ابلاغ کردیم.

وی افزود: ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان از تیرماه سال ۱۳۹۶ قابل استفاده است و مهندسان می توانند از آن استفاده کنند. تا بهمن ماه سال آینده به طور همزمان می شود ویرایش قبلی و ویرایش جدید را استفاده کرد. از پایان بهمن سال آینده نیز فقط ویرایش جدید از نظر قانونی معتبر خواهد بود.