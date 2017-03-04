سیزدهمین کنگره شعر فاطمی در جهرم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه(س)، سیزدهمین کنگره شعر فاطمی با شعرخوانی ۱۳ ساعر آئینی ایران و کشورهای پاکستان و افغانستان در یادمان یاس کبود شهرستان جهرم برگزار شد.

۲۲۰ شاعر آئینی در دو بخش فاطمی و مدافعین حرم از لشکر فاطمیون ۳۵۰ اثر خود را به به دبیرخانه این کنگره شعر ارسال کرده بودند که در میان آنها ۱۳ اثر برگزیده و در سیزدهمین کنگره شعر فاطمی جهرم قرائت شد.

کار داروی آثار ارسالی به این کنگره شعر برعهده سعیدی راد، کوهمال و انصاری نژاد از شاعران فرهیخته آئینی کشور بود.

در این برنامه فرهنگیان از تهران، حسن اسحاقی از کرج، صفادل از نیشابور، انصاری نژاد از بوشه، محمد حریری از اصفهان، میثم جعفری از جهرم، رضا نیکوکار از رشت، دانیال بهادرانی و رها هوشمند نژاد از جهرم، احمد شهریار از پاکستان و سید سکندر حسینی از افغانستان شعرخوانی کردند.

همچنین شاعرانی همچون مجرد (مهدی خوانی)، احد ده بزرگی، سید امین جعفری و مصطفی کارگر از فرهیختگان شعر آئینی فارس در این کنگره شعر حضور داشتند.