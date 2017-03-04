امدادرسانی به مصدومان سوانح جاده ای هشترود و اسکو

به گزارش خبرنگار مهر، نیروهای جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی در عملیات های جداگانه ای که در محورهای مواصلاتی استان انجام دادند، موفق به امدادرسانی به مصدومان و حادثه دیدگان سوانح رانندگی در شهرستان های هشترود و اسکو شدند.

امدادرسانی به تصادف مرگبار در محور هشترود به مراغه

در همین راستا نجاتگران پایگاه امداد جاده ای شهید ملکپور عزیز کندی جمعیت هلال احمر شهرستان هشترود به حادثه مرگبار تصادفی با یک کشته و پنج مصدوم در محور هشترود به مراغه امدادرسانی کردند.

در این حادثه که در محور مراغه - هشترود رخ داد، در اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری وانت نیسان با تیبا، یک نفر جان باخت و پنج نفر راهی بیمارستان شدند.

نجاتگران پایگاه امداد جاده ای شهید ملکپورعزیز کندی جمعیت هلال احمر شهرستان هشترود بلافاصله پس از دریافت گزارش تصادف، با خودروی ست نجات به محل اعزام و پس از رهاسازی فوتی سر صحنه و راننده تیبا، مصدومان را جهت انتقال به بیمارستان تحویل نیروهای ۱۱۵ هشترود دادند.

فوتی این حادثه از سرنشینان تیبا بوده و علت حادثه انحراف به چپ وانت نیسان نسبت به سواری تیبا به علت بریدن پیچ لاستیک اعلام شده است.

امداد رسانی به حوادث واژگونی خودروها در محور تبریز – ارومیه

رئیس جمعیت هلال احمر اسکو نیز ظهر شنبه به خبرنگاران گفت : نجاتگران پایگاه امداد جاده ای شهدای گمیچی جمعیت هلال احمر این شهرستان در دو روز اخیر با انجام عملیات های امدادی به مصدومان سوانح واژگونی سواری ها در محور تبریز – ارومیه امدادرسانی کرده اند.

جعفر عبدالهی در تشریح این خبر اظهار داشت: در یکی از حوادث امروز دو دستگاه سمند و پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۸۴ مسیر تبریز ارومیه و دو کیلومتری پایگاه امداد ی یادمان شهدای گمیچی با یکدیگر برخورد داشتند که نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو بلافاصله با هماهنگی مرکز کنترل عملیات استان در محل حادثه حاضر شدند.

وی ادامه داد: نیروهای اعزامی پس از رهاسازی مصدومان و اقدامات پیش بیمارستانی با همکاری نیروهای اورزانس نسبت به انتقال مصدومان حادثه توسط امداد هوایی هلی کوپتر اورژانس به بیمارستان امام رضای تبریز اقدام کردند.

عبدالهی ادامه داد: در عملیات دیگری بدنبال واژگونی یک دستگاه پراید در کیلومتر ۸۴ مسیر تبریز ارومیه بلافاصله نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو با هماهنگی مرکز eoc در محل حادثه حاضر و پس از رها سازی و نیز اقدامات پیش بیمارستانی نسبت به انتقال مصدوم توسط آمبولانس جمعیت هلال احمر به نزدیکترین بیمارستان محل اقدام کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو در پایان با اشاره به انتقال مصدومان حادثه دوم به بیمارستان امام خمینی ارومیه، از رانندگان خواست از سبقت غیر مجاز و سرعت بالا در رانندگی با توجه به بارندگی و نیز لغزندگی جاده و مه آلود بودن مسیر فوق اجتناب کنند.