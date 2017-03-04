کاهش دمای شبانه و ایجاد مه صبحگاهی در استان کرمانشاه

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی صورت گرفته از وضعیت هوای استان کرمانشاه گفت: بر اساس آخرین تحلیل از داده های هواشناسی، هوای استان طی امروز و فردا، تحت تاثیر سامانه ناپایدار حاکم در جو منطقه نیمه ابری در بعضی ساعات ابری همراه با بارندگی و احتمالاً رعدوبرق پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: بارش علاوه بر ارتفاعات، ممکن است در برخی از نواحی سردسیر موقتاً به شکل رگبار برف نیز مشاهده شود.

وی تصریح کرد: شرایط ناپایدار در نیمه شرقی و شمالی استان نمود بیشتری داشته و انتظار می رود مقدار بارش در این نواحی به طور میانگین بین ۱۲- ۸ میلیمتر به ثبت برسد.

خسروی گفت: با عبور این سامانه، در روز دوشنبه شاهد کاهش دمای شبانه و احتمالاً مه صبحگاهی در برخی نقاط از سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: همچنین از روز سه شنبه تا پایان هفته، به استثنای روند آرام افزایش دمای هوا پدیده قابل ذکر دیگری برای سطح استان پیش بینی نمی شود.