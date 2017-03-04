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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۲۲

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

کاهش دمای شبانه و ایجاد مه صبحگاهی در استان کرمانشاه

کاهش دمای شبانه و ایجاد مه صبحگاهی در استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه از کاهش دمای شبانه و ایجاد مه صبحگاهی در برخی از نقاط استان طی روزهای آتی خبر داد.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی صورت گرفته از وضعیت هوای استان کرمانشاه گفت: بر اساس آخرین تحلیل از داده های هواشناسی، هوای استان طی امروز و فردا، تحت تاثیر سامانه ناپایدار حاکم در جو منطقه نیمه ابری در بعضی ساعات ابری همراه با بارندگی و احتمالاً رعدوبرق پیش بینی می شود.

 مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: بارش علاوه بر ارتفاعات، ممکن است در برخی از نواحی سردسیر موقتاً به شکل رگبار برف نیز مشاهده شود.

وی تصریح کرد: شرایط ناپایدار در نیمه شرقی و شمالی استان نمود بیشتری داشته و انتظار می رود مقدار بارش در این نواحی به طور میانگین بین ۱۲- ۸ میلیمتر به ثبت برسد.

خسروی گفت: با عبور این سامانه، در روز دوشنبه شاهد کاهش دمای شبانه و احتمالاً مه صبحگاهی در برخی نقاط از سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: همچنین از روز سه شنبه تا پایان هفته، به استثنای روند آرام افزایش دمای هوا پدیده قابل ذکر دیگری برای سطح استان پیش بینی نمی شود.

کد مطلب 3922932

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