هفتمین جشنواره شعر دفاع مقدس در خراسان شمالی

احیا محمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه آثار هنری و فرهنگی در بین آحاد مختلف جامعه برای حفظ ارزش‌های دفاع مقدس مؤثر است، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس در قالب شعراست.

امیری تصریح کرد: همچنین ارتقای سطح دانش شاعران و ایجاد زمینه برای گسترش حماسه و دلاوری‌های رزمندگان و ارزش‌های دفاع مقدس در بین نسل جوان از دیگر اهداف این جشنواره است.

وی بابیان اینکه فراخوان این جشنواره از مهرماه امسال آغاز و تا ۳۰ دی‌ماه آخرین‌مهلت ارسال آثار بوده است، افزود: طی این مدت ۱۸۵ اثر از ۸۲ نفر به دبیرخانه ارسال شد که در سه مرحله توسط چهار داور موردبررسی قرار گرفت.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بابیان اینکه ۱۲ اثر به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب شد، گفت: در حوزه کلاسیک سه نفر، کودک و نوجوان دو اثر، در حوزه شعر نو سه اثر، در بخش گویش محلی دو نفر و در حوزه شعر نوقلمان دو اثر به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب‌شده است.

امیری افزود: از آثار ارسال‌شده و منتخب از شاعران استان یکی از آثار به نام کتاب «باران شکوفه‌ها» به چاپ رسیده و امروز رونمایی می‌شود.