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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۵۸

با موافقت مجلس؛

وزارت ارتباطات ۱۴۰ میلیارد به پروژه های اشتغال آفرین اختصاص میدهد

وزارت ارتباطات ۱۴۰ میلیارد به پروژه های اشتغال آفرین اختصاص میدهد

نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۶ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند ۱۴۰ میلیارد تومان برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون تأمین شود.

طبق این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت‌ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

همچنین در بند ج این تبصره به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصدمیلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

نمایندگان در این مصوبه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی-عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.

کد مطلب 3923193

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