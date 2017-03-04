بانک مرکزی مکلف به تأمین تسهیلات برای مسکن ۱۰۰ هزار ایثارگر شد

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۶مقرر شد، در راستای اجرای ماده ۶۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای تأمین مسکن ۱۰۰ هزار نفر از ایثارگران و یارانه و تسهیلات منابع موجود در این قانون شدند.

بر اساس تبصره یک این ماده - ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت استفاده کرده‌اند و تا پایان سال ۹۴ آن را تسویه کرده‌اند، می‌توانند به شرط ساخت مسکن جدید از تسهیلات ارزان قیمت ایثارگری در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ بهره‌مند شوند.

همچنین طبق تبصره دو مقرر شد - بنیاد شهید می‌تواند تعداد ۵۰۰۰ فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۹۶ را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل، از این تسهیلات استفاده نکرده‌اند با اولویت برای ایثارگران فاقد مسکن بدون رعایت ضوابط تخصیص دهند.