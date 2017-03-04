به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال و از ساعت ۱۷:۲۵ امروز شنبه تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی به مصاف سیاه جامگان رفت که این بازی در نهایت با نتیجه تساوی یک به یک خاتمه یافت.

«یرکوویچ» در دقیقه ۴۴ برای سیاه جامگان گلزنی کرد و امید ابراهیمی (۶۵ - پنالتی) گل استقلال را به ثمر رساند.

استقلال در غیاب مهدی رحمتی و خسرو حیدری این مسابقه را با ترکیب حسین حسینی، لئوناردو پادوانی، رابسون، میلاد زکی پور (۶۶- یعقوب کریمی)، ووریا غفوری، امید نورافکن، امید ابراهیمی، محسن کریمی (۵۵- کاوه رضایی)، علی قربانی، فرشید اسماعیلی و بهنام برزای (۷۷- جابر انصاری) آغاز کرد ولی در نیمه اول شکست خورد. شاگردان منصوریان در این نیمه حملات پراکنده ای را روی دروازه سیاه جامگان تدارک دیدند ولی نتوانستند از این موقعیتهایش به خوبی استفاده کنند. تیم سیاه جامگان هم که هفته گذشته خداداد عزیزی سرمربی خود را کنار گذاشته و اکبر میثاقیان را جایگزین او کرده بود، با اتکا به توانایی هجومی بازیکنانی مثل روح الله سیف اللهی و حسین بادامکی بارها خودش را تا محوطه جریمه استقلال رساند ولی تا دقایق پایانی به گل نرسید.

بهترین موقعیت استقلال در نیمه نخست شوت محسن کریمی بود که در دقیقه ۴۱ به تیرک دروازه سیاه جامگان برخورد کرد. با این حال این تیم سیاه جامگان بود که در دقیقه ۴۴ توسط یرکوویچ به گل اول رسید تا بازی در این نیمه با نتیجه یک بر صفر تمام شود.

دقایق ابتدایی نیمه دوم هم تحت تاثیر حملات سیاه جامگان قرار داشت به طوری که یرکوویچ می توانست در دقیقه ۵۹ حتی گل دوم خود را به استقلال به ثمر برساند که در این موقعیت خود ناکام ماند. در سوی دیگر اما استقلال به تدریج چهره هجومی تری به خود گرفت و در دقیقه ۶۱ می توانست توسط فرشید اسماعیلی به گل برسد که این فرصت هم از دست رفت.

در دقیقه ۶۳ بازیکنان سیاه جامگان روی فرشید اسماعیلی مرتکب خطای پنالتی شدند و امید ابراهیمی در دقیقه ۶۵ این موقعیت را به گل تبدیل کرد.

تلاش استقلالی ها برای به ثمر رساندن گل بیشتر ادامه یافت. ضربه آکروباتیک علی قربانی در دقیقه ۷۴ با واکنش ناصری دروازه بان سیاه جامگان به کرنر رفت و این مهاجم در دقیقه ۷۹ هم موقعیت دیگری را از دست داد.

در نهایت حملات بازیکنان دو تیم ثمری نداشت و بازی با همان تساوی یک به یک خاتمه یافت تا اکبر میثاقیان اولین امتیاز خود را با سیاه جامگان به دست بیاورد. با این نتیجه، استقلال ۴۱ امتیازی شد و در رده سوم جدول باقی ماند.