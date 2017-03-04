به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از تساوی یک بر یک عصر شنبه تیمش برابر سیاه جامگان به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: می دانستیم که شرایط سیاه جامگان در جدول به گونه ایست که این نوع بازی را انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: هدف ما این بود که در نیمه اول سورپرایز نشویم که متاسفانه گل خوردیم و این کار ما را سخت کرد. اصلا هم ناراحت نیستیم که حریف چگونه بازی کرد. تیم حریف بسته بازی کرد اما ما در نیمه دوم و بعد از اینکه مساوی شدیم چند موقعیت داشتیم که به پیروزی برسیم اما این فرصت ها را خراب کردیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال افزود: طبیعی بود که اگر بازیکنان حریف زمین بخورند دیر بلند شوند چرا که شرایط جدول ایجاب می کند که این تیم برای گرفتن امتیاز بجنگد. در نیمه اول سخت می شد با تیم میثاقیان بازی کرد اما در نیمه دوم به بازی برگشتیم.

منصوریان با اشاره به صحبت هایی که در مورد گرفتن بازیکن سرباز توسط تراکتورسازی مطرح کرده بود و با واکنش این باشگاه شده بود گفت: من حق طبیعی همه تیم ها می دانم که از بازیکنان سرباز استفاده کنند. این قانون سربازی را باید به این سمت ببریم که هر تیم لیگ برتری بتوانند سرباز قهرمان داشته باشند. شما در ادبیات من توهین به جای دیگری را دیدید؟ در بیانیه باشگاه همه موارد ذکر شده است. من زمانی ندارم که بخواهم چپ و راستم را نگاه کنم.

منصوریان ادامه داد: فلسفه را وارد مباحث آذری زبان ها و مسائل دیگر نکنید. بهتر است کلاف های دیگر را به هم نپیچیم. حرف من این است که بقیه تیم ها هم بتوانند از بازیکنان سرباز استفاده کنند. ما باید از سرمایه هایمان دفاع کنیم. بهتر است اجازه بدهیم حرمت ها حفظ شود. نمی خواهم بگویم در نیم فصل چه اتفاقاتی افتاد. به ما یاد داده اند که حرمت ها را حفظ کنیم.

منصوریان ادامه داد: امروز این شانس را داشتیم که فاصله مان با تراکتورسازی را کم کنیم اما نشد. در هفته های آینده تلاش ما این است که این فاصله را کم کنیم. نیم نگاهی هم به نتایج آینده پرسپولیس داریم ببینیم چه می شود. باید تلاش کنیم اول تراکتورسازی را بگیریم و بعد ببینیم چه اتفاقاتی در لیگ برتر رقم می خورد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه انتقادی به نحوه بازی تیم سیاه جامگان ندارند گفت: این یک تاکتیک است. ما باید برویم یک ضد تاکتیک پیدا کنیم و پیروز شویم. اما از عملکرد داوری گلایه داریم. نقد نمی کنیم اما گلایه داریم. در دقیقه ۹۰ کارت زرد دادن به بازیکن حریف چه ثمری برای ما دارد. در دقیقه ۴۵ که داور می بیند بازیکن حریف دارد وقت می کشد باید کارت زرد می داد.

علیرضا منصوریان در پایان با تاکید بر اینکه به وقت های اضافه شده در این دیدار اعتراض دارد گفت: فکر می کنم داور باید حداقل بالای ۹ دقیقه وقت اضافه می گرفت. گروه آنالیز به من گفتند که باید بین ۸ تا ۹ دقیقه وقت اضافه می گرفت. به همین خاطر به خود داور هم گفتم که به شما احترام می گذاریم اما از این لحاظ گلایه داریم.