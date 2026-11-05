به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «مکافات» به تهیه‌کنندگی علیرضا طحان‌زاده و نویسندگی و کارگردانی پیام حنفی در یزد تولید شده و روایتی اجتماعی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را به تصویر می‌کشد.

علیرضا طحان‌زاده، تهیه‌کننده این اثر، با هدف ادای دین به شهدای عرصه امنیت و گرامیداشت فداکاری‌های آنان، فیلم «مکافات» را به ۱۷۴ شهید انتظامی استان یزد و سردار علیرضا دلیری، فرمانده انتظامی استان، تقدیم کرده است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: شاهین، هنرمندی است که جنگ ۱۲ روزه زندگی هنری او را با مخاطره روبه‌رو می‌کند و با چالش‌های تازه‌ای مواجه می‌شود.