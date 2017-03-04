به گزارش خبرنگار مهر، حسین بادامکی پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر استقلال تهران گفت: هر دو تیم بازی خوبی ارائه کردند که طی آن ما می‌توانستیم به پیروزی برسیم.

وی تأکید کرد: مقابل استقلال استحقاق این را داشتیم که به یک برد شیرین دست پیدا کنیم، اما اشتباه داور در گرفتن پنالتی برای استقلال باعث شد تا سه امتیاز را با یک امتیاز عوض کنیم.

هافبک تیم فوتبال سیاه‌جامگان مشهد در پاسخ به این پرسش که بازیکنان سیاه‌جامگان وقت‌کشی می‌کردند و مرتب خود را به زمین می‌زدند، گفت: اصلاً با این حرف شما موافق نیستم، زیرا زمین خوردن به دلیل این است که برخورد شدیدی بین دو بازیکن پیش می‌آید و اگر برخوردی پیش نیاید، مطمئناً چنین اتفاقی نمی‌افتد.

وی در خصوص درگیری‌اش با یعقوب کریمی گفت: درگیری نبوده، بلکه یک برخورد فوتبالی بوده و من از کریمی ناراحتم که چرا بازیکن ما را هل داد، این در حالی است که هیچ اتفاقی هم نیفتاد.

بادامکی با اشاره به اینکه استقلال و تراکتورسازی دیگر شانسی برای قهرمانی ندارند، گفت: باید به جرأت به شما بگویم که پرسپولیس از هفته‌ها پیش قهرمان شده است و هیچ ارتباطی به این بازی نداشته است.