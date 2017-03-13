شاهین بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر به شرایط استقلال در هفته های اخیر اشاره کرد و خواستار تغییر در قوانین استفاده تیم ها از بازیکنان سرباز شد.

* بازی‌ها و سفرهای فشرده استقلال را خسته کرده

برنامه تیم آبی پوشان در این یک ماه اخیر خیلی فشرده بود. بازی‌های سنگین پشت سر هم و سفرهای متوالی و طولانی این تیم را واقعا خسته کرده است. این خستگی در بازی با سیاه جامگان و البته سایپا تاثیر خودش را گذاشت. اگر این تیم در شرایط بهتری با سیاه جامگان مسابقه می‌داد قطعا این تیم را هم با پیروزی از پیش رو بر می‌داشت.

* کار استقلال فراتر از قهرمانی است

قبلا هم این را گفته ام باز هم تکرار می کنم. کاری که تیم استقلال و علیرضا منصوریان در این فصل کردند حتی از قهرمان شدن در یک فصل هم مهم تر است. من این تیم را پیروز می دانم چون امسال تیم ما پوست انداخت و نسل عوض کرد. بازیکنانی در این تیم آمدند که تا سال های زیادی می توانند برای تیم بازی کنند. نسلی که الان برای استقلال بازی می کند می تواند نسل طلایی باشد و حتی قهرمانی آسیا را هم تجربه کند. البته به شرطی که درست مدیریت شود.

* مشکل باشگاه ها و فوتبالیست های سرباز باید حل شود

در مورد فوتبالیست هایی که سرباز می شوند بارها صحبت شده. سال ها صحبت شده اما هنوز این مشکل به قوت خودش باقی است. این درست نیست یک باشگاه بیاید روی بازیکن و بازیکنان جوان سرمایه گذاری کند، تاوان بدهد و بازیکن را بسازد و درست زمانی که بازیکن باید برای باشگاهش بازدهی داشته باشد، به تیم دیگری برود.

اینطوری هم فوتبالیست ها ضرر می کنند و هم باشگاه ها. دود این اتفاق هم به چشم فوتبال می رود. چون آن وقت تیم ها دیگر به سازندگی فکر نمی کنند و کل فوتبال ضرر می کند. شما فکر می کنید چرا آکادمی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اینقدر ضعیف شده؟ چرا هزینه ها در این تیم ها بالا رفته؟ چرا تیم ها ریسک استفاده از جوان نمی کنند؟ به همین دلیل است که این تیم ها نمی آیند روی بازیکن جوانی سرمایه گذاری کنند که به هنگام بازدهی باید به تیم های دیگر برود.

* به همه باشگاه مجوز استفاده از سرباز بدهند

باید در این قانون بازنگری شود. باید راهکاری اندیشیده شود که همه تیم ها بتوانند از بازیکن سرباز استفاده کنند نه فقط یکی دو تیم خاص. مگر چه می شود اگر به همه باشگاه های لیگ برتر مجوز داده شود که مثلا از دو یا سه بازیکن سرباز که بازیکن خودشان بودند استفاده کنند؟ قطعا اینطوری فوتبال ما بهره خواهد برد.

* عالیشاه و علیپور الان کجا هستند؟

ابتدای نیم فصل بود که دو بازیکن خوب تیم پرسپولیس در حالی که می توانستند در این تیم بازی کنند رفتند خودشان را سرباز کردند و به تراکتور سازی پیوستند. خب الان این دو بازیکن کوشند؟ کجا هستند؟ چه کار می‌کنند؟ آیا غیر از این است که ما دو بازیکن جوان و مستعدمان را از دست دادیم؟ حالا معلوم نیست این دو بازیکن بعد از اتمام محرومیت همان بازیکن گذشته باشند یا نه.

یا سپاهان بازیکنی داشت به اسم مهدی شریفی که در ترکیب این تیم خوش می‌درخشید و یک بازیکن تاثیرگذار بود. اما او هم سرباز شد و در تیم تراکتورسازی مصدوم شد و از یک بازیکن جوان سطح اول در تیم سپاهان تبدیل به یک بازیکن کاملا معمولی و نیمکت نشین در تراکتورسازی شد. قطعا اگر این بازیکنان می‌توانستند در تیم‌های خودشان خدمت سربازی‌شان را سپری کنند الان فوتبال ما دارای سه بازیکن جوان خیلی خوب بود.