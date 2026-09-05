به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحیالدین طاهری شیرازی صبح شنبه در جلسه جامعه روحانیت شیراز با اشاره به وضعیت نگرانکننده برخی موقوفات استان فارس گفت: با کمال تأسف، بخشی از موقوفات استان از حیز انتفاع خارج شدهاند و اگر این املاک بهروز و فعال شوند، درآمدهای قابل توجهی برای اجرای نیات واقفان ایجاد خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت اقدام فوری برای تعیین تکلیف املاک موقوفه افزود: زمینهای زیادی در استان بدون هیچگونه استفادهای رها شدهاند و بیتوجهی به این موقوفات، مسئولیت سنگینی بر گردن مدیران اوقاف میگذارد.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به تخلفات در حوزه وقف بیان کرد: برخی افراد با همکاری بعضی مجموعهها، زمینهای وقفی را تصرف کرده و حتی برای آن سند گرفتهاند که برخورد با این افراد باید جدی و قاطع باشد.
وی در عین حال از اقدامات مدیریت اوقاف در دوره اخیر تقدیر کرد و گفت: همچنان نیازمند اقدامات گستردهتر برای صیانت از موقوفات و جلوگیری از بهرهبرداری افراد فاقد صلاحیت هستیم.
لزوم همراهی با واقفان جدید
تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین (ع) شیراز با اشاره به کاهش انگیزه برخی خیران برای وقف افزود: جو منفی علیه وقف، بسیاری از خیران را دلسرد میکند و لازم است با واقفان جدید همراهی بیشتری صورت گیرد و زمینه تشویق مردم به وقف فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات درمانی مردم اشاره کرد و گفت: هزینههای دارو و درمان به یکی از دغدغههای جدی مردم تبدیل شده و قیمت برخی داروهای شیمیدرمانی به چند ده میلیون تومان رسیده است.
طاهری شیرازی با اشاره به هزینههای سنگین برخی جراحیها، بهویژه جراحی قلب، افزود: این هزینهها فشار سنگینی به بیماران و خانوادههای آنان وارد میکند و انتظار میرود سازمان اوقاف با استفاده از ظرفیتهای قانونی خود، برنامههای درمانی را در مناطق محروم و مراکز مذهبی توسعه دهد.
ضرورت حمایت از مراکز درمانی و طلاب
دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به کمبود سرویسهای بهداشتی بهعنوان یکی از معضلات جامعه گفت: بسیاری از خیران آمادگی دارند در این زمینه مشارکت کنند.
وی همچنین به وضعیت بیمارستان پوستچی شیراز اشاره کرد و افزود: این مرکز با هزینهای کم به مردم خدمات ارائه میدهد، اما در برخی مواقع با ازدحام شدید مراجعهکنندگان روبهرو است و نیازمند حمایت بیشتری است.
طاهری شیرازی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی طلاب گفت: طلبهای که صبح در کلاس درس حضور دارد و عصر برای تأمین هزینههای زندگی به کارگری یا فعالیت در تاکسیهای اینترنتی روی میآورد، نیازمند حمایت بیشتری است.
وی خواستار توجه ویژه به وضعیت معیشتی طلاب و تخصیص بودجههای قرآنی به حوزههای علمیه شد.
دبیر جامعه روحانیت شیراز همچنین در پاسخ به برخی شبهات درباره امامزادگان تأکید کرد: هیچ زمینی در امامزادگان فروخته نمیشود و تنها امتیاز دفن واگذار میشود.
نباید مشکلات را بهگونهای بیان کرد که مردم ناامید شوند
طاهری شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حملات اخیر آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی اظهار کرد: دولتمردان باید ضمن بیان مشکلات، از ایجاد ناامیدی در جامعه جلوگیری کنند.
وی افزود: آمریکا به دنبال ایجاد یک جنگ فرسایشی است و نیروهای مسلح کشور نیز در پاسخ به حملات اخیر برخورد قاطعی داشتهاند و ملت همواره پشتیبان نیروهای مسلح خواهد بود.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با بیان اینکه نباید تمامی مشکلات کشور را به تحریمهای خارجی گره زد، ادامه داد: بسیاری از چالشهای اقتصادی، از جمله نوسانات ارزی، ریشههای داخلی دارند و باید با مدیریت صحیح و اصلاح ساختارها برای رفع آنها اقدام کرد.
وی با انتقاد از عملکرد برخی جریانهای اقتصادی گفت: کشور از ظرفیتهای عظیم داخلی برخوردار است و اگر مدیریت صحیح و دلسوزانه بر بخشهای کلیدی اقتصاد حاکم شود، بسیاری از فشارهای موجود کاهش خواهد یافت.
طاهری شیرازی در پایان خاطرنشان کرد: مردم ایران بارها وفاداری خود را به نظام اثبات کردهاند و اکنون مسئولان باید با اصلاح ساختارهای داخلی، مقابله با جریانهای رانتی و پرهیز از یأسآفرینی، پاسخ مناسبی به اعتماد مردم بدهند.
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