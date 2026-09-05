به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رقابتهای زیر ۱۷ سال دختران کافا ۲۰۲۶ با حضور تیمهای ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از ۱۳ تا ۲۰ سپتامبر (۲۲ تا ۲۹ شهریور) به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار می شود.
برنامه زمانبندی این مسابقات به شرح زیر است:
*سه شنبه ۲۴ شهریور
ایران - قرقیزستان: ساعت ۱۴:۳۰
*پنجشنبه ۲۶ شهریور
تاجیکستان - ایران: ساعت ۱۴:۳۰
*یکشنبه ۲۹ شهریور
ازبکستان - ایران: ساعت ۱۷:۳۰
ساعت بازیها به وقت تهران است.
تیم ملی فوتبال دختران نوجوان از بعدازظهر امروز وارد اردوی متصل به اعزام این رقابتها می شوند و تا ۲۲ شهریور تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می کنند.
نظر شما