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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

اعلام برنامه زمانبندی رقابت‌های کافا زیر ۱۷ سال دختران

اعلام برنامه زمانبندی رقابت‌های کافا زیر ۱۷ سال دختران

برنامه زمانبندی رقابت‌های کافا زیر ۱۷ سال دختران ۲۰۲۶ از سوی فدراسیون آسیا مرکزی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رقابت‌های زیر ۱۷ سال دختران کافا ۲۰۲۶ با حضور تیم‌های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از ۱۳ تا ۲۰ سپتامبر (۲۲ تا ۲۹ شهریور) به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار می شود.

برنامه زمانبندی این مسابقات به شرح زیر است:

*سه شنبه ۲۴ شهریور

ایران - قرقیزستان: ساعت ۱۴:۳۰

*پنجشنبه ۲۶ شهریور

تاجیکستان - ایران: ساعت ۱۴:۳۰

*یکشنبه ۲۹ شهریور

ازبکستان - ایران: ساعت ۱۷:۳۰

ساعت بازی‌ها به وقت تهران است.

تیم ملی فوتبال دختران نوجوان از بعدازظهر امروز وارد اردوی متصل به اعزام این رقابت‌ها می شوند و تا ۲۲ شهریور تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می کنند.

کد مطلب 6937676

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